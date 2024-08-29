Соперники для 'Шахтера'. Впервые в истории состоялась новая жеребьевка Лиги чемпионов. Видео

Донецкий "Шахтер" в новом сезоне Лиги чемпионов сыграет против немецких "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд, итальянских "Аталанты" и "Болоньи", а также против нидерландского ПСВ, швейцарского "Янг Бойз" и французского "Бреста". Торжественная церемония жеребьевки основного этапа состоялась в Grimaldi Forum в Монако.

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Результаты жеребьевки для "Шахтера":

Напомним, что с нового сезона Европейский футбольный союз (УЕФА) существенно изменил формат проведения чемпионской Лиги. Теперь количество участников в ней увеличилось с 32 до 36, а команды не разбиты на разные группы. Результаты будут записываться в общую таблицу, а по итогам восьми туров определяться участники 1/8 финала (1-8 места) и стыковых матчей (9-24 места).

Каждая команда проведет восемь поединков против восьми разных соперников – по четыре дома и в гостях. Перед церемонией 36 участников были разбиты на четыре корзины, а для определения пар был задействован компьютер, так как для ручной процедуры понадобилось бы 1000 шариков.

Кнопкой запуска этого компьютера управлял Криштиану Роналду.

Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

В Лиге чемпионов будет сыграно 8 туров. Первый тур состоится 17–19 сентября, а два последних – в январе 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне киевское "Динамо" сыграло вничью с австрийским "Зальцбургом" и вылетело в Лигу Европы.

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