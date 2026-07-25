Усик дал прогноз на бой Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик считает, что Энтони Джошуа сможет победить не только Кристиана Пренгу, но и Тайсона Фьюри. Такое заявление украинец сделал во время визита в Саудовскую Аравию, где лично поддержал британского боксера перед его очередным поединком.

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25 июля Усик прибыл на арену Jeddah Superdome в Джидде, где Джошуа проводил бой с албанцем Кристианом Пренгой. В комментарии Ring Magazine украинец выразил уверенность, что его бывший соперник одержит победу в этот вечер.

Отвечая на вопрос о будущем поединке между Джошуа и Тайсоном Фьюри, контракт на который уже подписан, Усик также поставил на своего друга по тренировочному лагерю. По мнению украинца, именно Джошуа выйдет победителем из одного из самых ожидаемых боев 2026 года.

Перед вечером бокса также появилось видео теплой встречи Усика и Джошуа. Украинец приехал в тренировочный зал вместе с сыном Михаилом, которого британец с улыбкой поприветствовал словами "Young big boss". Судя по кадрам, Джошуа был искренне рад увидеть своего бывшего соперника.

Поединок между Джошуа и Фьюри предварительно запланирован на ноябрь 2026 года. При этом стороны пока не могут договориться о месте проведения. Глава Riyadh Season Турки Аль аш-Шейх выступает за организацию боя в США, тогда как команды обоих боксеров и промоутер Эдди Хирн настаивают на Великобритании, где изначально планировалась так называемая "битва за Британию".

Дополнительную интригу может добавить вакантный чемпионский пояс WBA, который команда Фьюри предлагает сделать ставкой в предстоящем мегафайте. После своей последней победы британец уже успел вызвать Джошуа на словесную дуэль, а сам Энтони заявил, что пока полностью сосредоточен на ближайшем сопернике.

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