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Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 10,8 т.
Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі
Ф'юрі має битися з Джошуа

Колишні чемпіони світу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) наприкінці цього року мають провести довгоочікуваний очний поєдинок. Обидва британці успішно пройшли проміжні бої, здобувши в них дострокові перемоги, і тепер чекають на офіційне оголошення свого протистояння.

Штучний інтелект Gemini корпорації Google оцінює як високі шанси на те, що бій Ф’юрі – Джошуа завершиться нокаутом одного з боксерів. Нейромережа нагадує, що обидва супертяжі вже давно пройшли пік своєї форми і все гірше витримують удари.

Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі.

Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі

Ентоні Джошуа та Олександр Усик.

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"Ймовірність нокауту – дуже висока (близько 70-75%). Повна дистанція в 12 раундів малоймовірна з кількох причин: вразливість "підборіддя" обох боксерів та віковий фактор. Обидва боксери пройшли важкі рубежі у кар'єрі, що знизило їхню здатність "тримати" потужні удари. Найімовірніший сценарій – нокаут від Ф'юрі в 8-11 раундах: Ф'юрі виснажує Джошуа джебами та клінчами, змушує його втомитися, після чого зупиняє виснаженого Ентоні серією точних ударів", – вважає ШІ.

Нагадаємо, Ф’юрі переміг польського ветерана Маріуша Ваха (39-14, 20 КО). У свою чергу Джошуа, піднявшись після двох нокдаунів, відправив у нокаут албанця Крістіана Пренгу (20-2, 20 КО).

Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі

Ф'юрі переміг Ваха.

Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі

Ф'юрі готується до бою з Джошуа.

Джерело: instagram.com/boxing.media

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр Усик назвав переможця поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа за звання "короля Великої Британії".

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