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Искусственный интеллект назвал точный счет первого матча сборной Украины в Лиге наций

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,0 т.
Украина сыграет с Венгрией
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Сборная Украины по футболу в пятницу, 25 сентября, проведет стартовый матч нового сезона Лиги наций. Подопечные Андреа Мальдеры проведут на выезде поединок против национальной команды Венгрии, которая была первым соперником в истории "сине-желтых".

Встреча состоится на стадионе "Арена Пушкаш" в Будапеште. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Венгрия – Украина. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Искусственный интеллект Gemini корпорации Google не ждет от игры высокой результативности. При этом нейросеть не видит очевидного фаворита в противостоянии.

Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций
Сборная Украины по футболу

"Матч обещает быть напряжённым и осторожным, поскольку это старт турнира, и ни одна из команд не захочет дарить сопернику преимущество с первых минут. Обе сборные умеют хорошо действовать в контратаках. Учитывая выездной статус матча для Украины и сильную игру венгерской команды на собственном поле, букмекеры и аналитики чаще отдают небольшое преимущество хозяевам. Если выбирать один наиболее вероятный итоговый счет для матча Венгрия – Украина, то это 1:1", – прогнозирует ИИ.

Отметим, что главный тренер сборной Украины удивил составом на стартовые матчи Лиги наций. При этом команда уже понесла первые потери.

Сборная Венгрии перед матчем.
Андреа Мальдера

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где смотреть матч Венгрия – Украина в первом туре нового розыгрыша Лиги наций.

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