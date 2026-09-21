Искусственный интеллект назвал точный счет первого матча сборной Украины в Лиге наций

Сборная Украины по футболу в пятницу, 25 сентября, проведет стартовый матч нового сезона Лиги наций. Подопечные Андреа Мальдеры проведут на выезде поединок против национальной команды Венгрии, которая была первым соперником в истории "сине-желтых".

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Встреча состоится на стадионе "Арена Пушкаш" в Будапеште. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Венгрия – Украина. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Искусственный интеллект Gemini корпорации Google не ждет от игры высокой результативности. При этом нейросеть не видит очевидного фаворита в противостоянии.

"Матч обещает быть напряжённым и осторожным, поскольку это старт турнира, и ни одна из команд не захочет дарить сопернику преимущество с первых минут. Обе сборные умеют хорошо действовать в контратаках. Учитывая выездной статус матча для Украины и сильную игру венгерской команды на собственном поле, букмекеры и аналитики чаще отдают небольшое преимущество хозяевам. Если выбирать один наиболее вероятный итоговый счет для матча Венгрия – Украина, то это 1:1", – прогнозирует ИИ.

Отметим, что главный тренер сборной Украины удивил составом на стартовые матчи Лиги наций. При этом команда уже понесла первые потери.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где смотреть матч Венгрия – Украина в первом туре нового розыгрыша Лиги наций.

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