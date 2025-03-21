Искусственный интеллект назвал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 23 марта, проведет ответный матч плей-офф Лиги наций за право сыграть в дивизионе А следующего розыгрыша турнира с Бельгией. После победы в Мурсии 3:1 наша команда впервые в своей истории сыграет с "красным дьяволами" на выезде.

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Поединок примет стадион "Сегека-Арена" в Генке. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Искусственный интеллект Grok 3 ждет от соперников совершенного разного подхода к тактике игры. В частности, он прогнозирует, что бельгийцы, учитывая преимущество "сине-желтых" в два мяча после первой встрече, бросятся атаковать. Украинцы же будут действовать на контратаках.

При этом машина отмечает, что "красные дьяволы" не отличаются стабильностью в последних матчах. "Мой прогноз на матч Бельгия – Украина – 2:1 в пользу Бельгии. Это будет означать, что по сумме двух матчей (4:3) Украина пройдет дальше в дивизион А. Игра будет напряженной, но дисциплина и стремление украинцев могут стать решающими", – предположил Grok 3.

Прогноз букмекеров на матч Бельгия – Украина называет явным фаворитом хозяев поля. Ставки на их победу в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,44. Ничья оценивается котировкой 4,60. А показатели на успех "сине-желтых" достигают уровня 6,50.

Напомним, украинцы обыграли бельгийцев в первом матче. OBOZ.UA рассказал, где смотреть матча Бельгия – Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал переломный для команды момент матча плей-офф Лиги наций с Бельгией.

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