Бельгия – Украина: все подробности ответного матча плей-офф Лиги наций

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 23 марта, проведет ответный матч плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций. Соперниками команды Сергея Реброва на этой стадии турнира стали бельгийцы, которых "сине-желтые" обыграли в первой игре – 3:1.

Видео дня

Поединок примет стадион "Сегека-Арена" в Генке. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БЕЛЬГИЯ – УКРАИНА

Болельщики смогут поддержать украинских футболистов благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир будет доступен на каналах "Megogo Футбол 1" и "Megogo Спорт", который можно найти в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Трансляцию встречи "сине-желтых" в Генке будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов. Комментировать игру будут Вадим Скичко и Владимир Зверов.

ПРОГНОЗ НА БЕЛЬГИЯ – УКРАИНА

Явными фаворитами противостояния в Генке считаются хозяева поля. Ставки на победу бельгийской команды принимаются с коэффициентом 1,44. Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех украинской сборной достигают уровня 6,00.

В то же время "сине-желтым" отдают больше шансов на итоговый успех. Выход подопечных Реброва в дивизион А Лиги наций представлен индексом 1,40 против 2,80 у соперников.

СУДЬИ НА БЕЛЬГИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Даниэль Зиберт. Помогать ему будут лайнсмены Рафаэль Фольтин и Доминик Шааль. Роль четвертого рефери исполнит Даниэль Шлагер.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Паскаль Мюллер.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Руди Гарсия, главный тренер сборной Бельгии:

– Я ожидаю реакции от своих игроков в ответном матче с Украиной. И я хочу увидеть эту реакцию с первых секунд поединка. Нам придется играть с ножом в зубах. В воскресенье мы увидим, действительно ли мы отличная команда. Нам предстоит много работы, в том числе и в психологическом плане. В этом матче перерыв, и играть осталось 90 минут.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Бельгия: Куртуа – Менье, Мехеле, Де Винтер, Дебаст, де Кейпер, Ванакен, де Брюйне, Доку, Лукаку, де Кетеларе.

Украина: Лунин – Зинченко, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Калюжный, Цыганков, Шапаренко, Судаков, Гуцуляк, Яремчук.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины понесла грандиозную потерю перед ответным матчем с Бельгией в Лиге наций, лишившись всех правых защитников.

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