Искусственный интеллект назвал единственный раунд, который Усик проиграет Дюбуа в реванше

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) разгромно выиграет реванш у Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Наш соотечественник имеет все шансы завершить бой досрочно, однако если этого не произойдет, то украинец заберет победу по раундам 11-1.

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К такому выводу пришел искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Компьютер напоминает, что Усик достаточно осторожно начинает свои поединки, изучая соперника. В случае со втором поединком против Дюбуа украинец все равно будет набирать очки в ранних раундах, заняв центр ринг, но уходя от атак противника.

Нейросеть ожидает пик активности от британца в шестом раунде, когда он будет иметь наибольший шанс на успех. В то же время ИИ не видит ни единого варианта развития событий с поражением Усика.

"Александр Усик, вероятно, будет контролировать бой благодаря своей технике и выносливости, выигрывая большинство раундов (1-5,7-12). Дюбуа может иметь короткий успех в 6-м раунде, но Усик, скорее всего, завершит бой досрочно в 8-11 раундах или одержит победу по очкам. Окончательный результат зависит от того, сможет ли Дюбуа реализовать свою силу в ранних раундах, но шансы на это низкие из-за доминирования Усика в техническом аспекте", – отмечает Grok.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик за четыре недели до реванша с Даниелем Дюбуа решил разорвать отношения с промоутер Александром Красюком. Также была названа причина такого шага. В свою очередь глава компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен не удивился такому повороту событий.

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