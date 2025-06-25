Искусственный интеллект назвал единственный раунд, который Усик проиграет Дюбуа в реванше
Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) разгромно выиграет реванш у Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Наш соотечественник имеет все шансы завершить бой досрочно, однако если этого не произойдет, то украинец заберет победу по раундам 11-1.
К такому выводу пришел искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Компьютер напоминает, что Усик достаточно осторожно начинает свои поединки, изучая соперника. В случае со втором поединком против Дюбуа украинец все равно будет набирать очки в ранних раундах, заняв центр ринг, но уходя от атак противника.
Нейросеть ожидает пик активности от британца в шестом раунде, когда он будет иметь наибольший шанс на успех. В то же время ИИ не видит ни единого варианта развития событий с поражением Усика.
"Александр Усик, вероятно, будет контролировать бой благодаря своей технике и выносливости, выигрывая большинство раундов (1-5,7-12). Дюбуа может иметь короткий успех в 6-м раунде, но Усик, скорее всего, завершит бой досрочно в 8-11 раундах или одержит победу по очкам. Окончательный результат зависит от того, сможет ли Дюбуа реализовать свою силу в ранних раундах, но шансы на это низкие из-за доминирования Усика в техническом аспекте", – отмечает Grok.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик за четыре недели до реванша с Даниелем Дюбуа решил разорвать отношения с промоутер Александром Красюком. Также была названа причина такого шага. В свою очередь глава компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен не удивился такому повороту событий.
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