'Ищу человека': Свитолина рассказала, чего хочет после завершения 'рабочих отношений'

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая накануне старта Олимпийских игр неожиданно прекратила сотрудничество с тренером Рамоном Слейтером, находится в поиске нового наставника. Комментируя ситуацию, которую она называла завершением "рабочих отношений", спортсменка отметила, что нидерландский специалист ей здорово помог после возвращения в тур.

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Об этом сама Свитолина рассказала в интервью Radio NV. 29-летняя одесситка поблагодарила теперь уже бывшего тренера, а также отметила, что сейчас нуждается в таком наставнике, который станет для нее примером мотивации и вдохновения на новые победы.

"Да, мы очень хорошо поработали с Рамоном, он очень классный тренер, но иногда наступает такой момент, что бывает сложно. У нас сейчас другие видения. Я ищу человека, который будет меня вдохновлять. Такое иногда бывает в теннисе, потому что ты каждый день тренируешься, каждую неделю ты играешь турниры – и иногда рутина тебя немного засасывает. Ты не понимаешь вообще, что происходит с тобой, какое твое состояние. А бывают очень сложные состояния, которые трудно проходить с людьми, которые рядом с тобой", – сказала Свитолина.

Напомним, вместе с Элиной на Олимпиаде-2024 от Украины выступят Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, а также сестры Киченок.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне старта на Олимпийских играх-2024 Элина Свитолина отказалась выступать на турнире в Палермо, объяснив это желанием немного подлечиться.

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