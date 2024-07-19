Решили разойтись: Свитолина сделала неожиданное заявление о карьере

Украинская теннисистка Элина Свитолина неожиданно объявила о том, что прекращает сотрудничество со своим тренером Рамоном Слейтером. Нидерландский специалист был наставником нашей соотечественницы с марта 2023 года, однако сейчас стороны решили разойтись.

Видео дня

Об этом Сама Свитолина написала на своей странице в социальной сети Instagram. 29-летняя одесситка поблагодарила тренера, который помог ей вернуться в тур после рождения дочери, а также анонсировала перестановки в своей команде, о чем болельщики узнают в ближайшее время.

"Я хотела бы сообщить всем, что мы с Рамоном Слейтером решили прекратить наши рабочие отношения. Мы отлично провели время, и он помог мне стать более лучшим игроком. По моему мнению, он один из лучших специалистов в теннисе, и я всегда буду благодарна за то, чего мы достигли вместе благодаря его и нашим совместным упорным усилиям. Я сообщу вам новую информацию, когда приму решение о своих дальнейших действиях в отношении тренера, а пока хочу еще раз поблагодарить Рамона и пожелать ему всего наилучшего!" – написала Элина.

Ранее стало известно, что наша соотечественница отказалась выступать на турнире в Палермо, объяснив это желанием немного подлечиться.

Как сообщал OBOZ.UA, на Wimbledon-2024 украинские теннисистки установили национальный рекорд на турнирах Большого шлема.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!