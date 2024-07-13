Свитолина отказалась выступать на турнире в Италии и снялась с соревнований

Вторая ракетка Украины Элина Свитолина (№21 WTA) отказалась выступать на турнире WTA 250 в Палермо, Италия. В своем заявлении 29-летняя одесситка объяснила свой поступок проблемами со здоровьем.

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Наша соотечественница пообещала вернуться к соревнованиям в туре WTA, как только ее физическое состояние позволит это сделать. Кроме того Элина поблагодарила всех за поддержку и понимание.

"По совету моих физиотерапевтов и медицинской команды, я снялась с турнира Internazionali Femminili di Tennis di Palermo. Я действительно хотела сыграть перед невероятной публикой в Палермо, но мне нужно заботиться о своем здоровье", - говорится в пресс-релизе украинки.

27 июля в Париже стартуют Олимпийские игры-2024. Без выступления в Палермо Свитолина рискует остаться без практики в преддверии теннисного турнира ОИ, где будет участвовать.

8 июля Свитолина расплакалась после победы над представительницей Китая Синь Ю Ван (6:2, 6:1) в 1/8 финала Wimbledon.

Элина не смогла сдержать эмоций, вспомнив про массовый российский ракетный обстрел, в результате которого в Киеве ракеты прилетели в детскую больницу Охматдет.

10 июля Элина в четвертьфинале Wimbledon проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (№4 WTA) – 3:6, 2:6.

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