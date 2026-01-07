'Была с детства'. Магучих сделала признание и показала фотографию себя 10-летней

Прославленная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих опубликовала в Instagram личный пост, в котором рассказала о своей детской мечте и пути к мировому рекорду, а также показала архивные фотографии. Среди снимков оказалась и фотография 10-летней спортсменки на первом месте пьедестала чемпионата Днепропетровской области.

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в прыжках в высоту призналась, что с детства мечтала установить мировой рекорд, хотя вокруг было множество таких же детей с похожими целями. По словам Магучих, на ее пути были как те, кто поддерживал и верил, так и люди, считавшие спорт временным увлечением, которое не может стать профессией.

Спортсменка подчеркнула, что вера в себя не дается с рождения, но внутреннее ощущение правильности выбранного пути у нее было всегда. Она вспомнила, как впервые начала прыгать в высоту в 11 лет, а также день 7 июля 2024 года в Париже, когда еще до старта почувствовала, что этот день станет историческим для ее карьеры.

Магучих отметила, что именно уверенность в собственной мечте и отказ слушать скептиков привели ее к рекорду. Она напомнила, что мировой рекорд на высоте 2,10 метра стал итогом долгого пути и преодоления 37-летнего достижения, а не случайностью или удачей.

В завершение поста спортсменка обратилась к подписчикам с мотивационным посланием, призвав никогда не отказываться от своей большой мечты и искать то дело, ради которого действительно стоит идти вперед.

