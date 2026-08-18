Игроку сборной Украины грозит отстранение от футбола: в чем причина

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может быть отстранен от футбола на один месяц за отказ выходить на поле в стартовом матче каталонской "Жироны" в новом сезоне. Наш соотечественник не желает играть во втором дивизионе чемпионата Испании, требуя трансфер, и столкнулся с резкой реакцией руководства, которое открыло в отношении спортсмена дисциплинарное дело.

Видео дня

Об этом пишет издание Mundo Deportivo. Согласно коллективному соглашению между Ла Лигой 2 и Ассоциацией футболистов Испании (AFE) демарш Цыганкова может попасть под дисциплинарный пункт о серьезном нарушении, который наносит вред самому клубу.

В этом случае Виктора могут отстранить от футбола на срок до 30 дней без сохранения зарплаты. Кроме того, украинцу грозит штраф в 25 тысяч евро. Также демарш нашего соотечественника может привести к разрыву контракта без выплаты неустойки.

Накануне Цыганков выложил клубную переписку, в которой ему запретили общаться с журналистами. Кроме того, стало известно, что украинец спровоцировал драку в раздевалке команды.

Напомним, что Виктор и другой украинец "Жироны" Владислав Ванат отказались выходить на поле в стартовом матче сезона. При этом форвард опроверг бунт.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко раскритиковал Виктора Цыганкова и Владислава Ваната за демарш в испанской "Жироне".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!