"Способов много": Саленко раскритиковал игроков сборной Украины за демарш в Испании

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко раскритиковал игроков сборной Украины Виктора Цыганкова и Владислава Ваната за отказ выходить на поле на матч испанской "Жироры". Экс-футболист двух национальных сборных отметил, что наши соотечественники действуют непрофессионально.

Видео дня

Об этом Саленко заявил в интервью порталу Sport.ua. Рекордсмен чемпионатов мира по количеству голов в одной матче выразил предположение, что руководство "Жироны" применит санкции к украинским легионерам после их демарша в поединке против "Леганеса" на старте Сегунды.

"Клуб вправе наказать игроков, и таких способов может быть много. Думаю, сейчас так и случится. Все эти вопросы необходимо было решать в межсезонье. Искать, договариваться. А получается, что менеджеры игроков затянули процесс, вот и имеем, мягко скажем, нехорошая ситуация. Без игровой практики Цыганков и Ванат могут потерять место в сборной Украины. А это не только, снова-таки, скажется на их имидже и цене, но и на потенциале национальной команды. Со стороны футболистов – это непрофессионализм", – сказал Саленко.

Напомним, оба украинца требуют трансфера их "Жироны" после вылета команды из высшего дивизиона чемпионата Испании. После игры с "Леганесом" Цыганков стал участником драки в раздевалке.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский нападающий Владислав Ванат опроверг отказ выходить на поле в стартовом матче сезона за "Жирону".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!