Футболисту сборной Украины устроили выволочку в Испании. Подробности скандала

Каталонская "Жирона" официально открыла дисциплинарное дело в отношении украинского легионера Виктора Цыганкова, который отказывается играть за команду во втором дивизионе чемпионата Испании. Наш соотечественник потребовал трансфера в другую команду и устроил настоящий демарш, что и вызвало реакцию руководства.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении официального сайта "Жироны", которая по итогам минувшего сезона вылетела из Ла Лиги. В испанском клубе подчеркнули, что Цыганков ведет себе непрофессионально, нарушая контрактные обязательства, что выльется в санкции.

"ФК "Жирона" объявляет о возбуждении дисциплинарного дела против Виктора Цыганкова в связи с его недавним поведением. Клуб считает, что действия игрока могут представлять собой нарушение его контрактных обязательств и не соответствуют стандартам поведения, которых требует организация. ФК "Жирона" будет отстаивать свои права и интересы и принимать соответствующие меры в рамках данной процедуры. На данный момент клуб не будет делать никаких дальнейших публичных заявлений по данному вопросу", – прокомментировали ситуацию в клубе.

Накануне Цыганков выложил клубную переписку, в которой ему запретили общаться с журналистами. Кроме того, стало известно, что украинец спровоцировал драку в раздевалке команды.

Напомним, что Виктор и другой украинец "Жироны" Владислав Ванат отказались выходить на поле в стартовом матче сезона. При этом форвард опроверг бунт.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко раскритиковал Виктора Цыганкова и Владислава Ваната за демарш в испанской "Жироне".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!