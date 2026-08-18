Этим летом американский чиновник Родни Мимс Кук-младший, курирующий расширение бального зала Белого дома, провел в России переговоры с кремлевскими чиновниками в рамках секретной дипломатической миссии. Он представил свою поездку как "культурный визит", в ходе которого показал фотографии своей "дачи" в Атланте, построенной в "русском деревянном стиле".

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Об этом сообщило издание Financial Times. США бойкотировали это мероприятие в знак протеста против ареста американского бизнесмена и не принимали в нем участия из-за вторжения России в Украину.

Что известно

"Американский чиновник, курирующий спорное расширение бального зала Белого дома Дональдом Трампом, провел переговоры с кремлевскими чиновниками в России этим летом в рамках тайной дипломатической миссии", – говорится в материале.

Родни Мимс Кук-младший является председателем комиссии по изобразительным искусствам США. В июне этого года он посетил главный экономический форум российского диктатора Владимира Путина в Санкт-Петербурге, где встретился с кремлевскими чиновниками и получил назначение дипломатической охраны.

Свою поездку Кук назвал "культурным визитом", в ходе которого он продемонстрировал фотографии своей "дачи" в Атланте, построенной в "русском деревянном стиле".

Государственный секретарь США Марко Рубио в июне отметил, что о делегации в Санкт-Петербурге ему ничего не известно.

По словам источников издания, США надеялись, что такие неожиданные посланники, как Кук, смогут помочь преодолеть дипломатический тупик в связи с войной России в Украине. Одним из тех, с кем встретился Кук во время мероприятия, был Антон Кобяков, старший помощник Путина, отметили источники.

США бойкотировали этот форум в знак протеста против ареста американского бизнесмена и не принимали участия в этом мероприятии из-за вторжения России в Украину. В то же время Кук стал первым американским чиновником, посетившим Санкт-Петербургский международный экономический форум.

В день открытия форума Кук с другом стали свидетелями удара украинского беспилотника по российскому нефтеперерабатывающему заводу на Неве, в результате чего над городом поднялись огромные клубы черного дыма.

"Слишком близко, чтобы чувствовать себя комфортно", — сказал он изданию по этому поводу.

Свои встречи с российскими чиновниками Кук комментировать отказался.

Выступил на форуме

В целом Кук посетил это мероприятие в качестве председателя Комиссии по изобразительным искусствам США для развития двусторонних культурных связей.

"На панели под названием „Россия–США: диалог культур" Кук показал фотографии своей "дачи" в Атланте, которая, по его словам, была построена в "русском деревянном народном стиле, который трогает мое сердце на протяжении десятилетий", – отметили в издании.

После этого он выступил с обширной презентацией об исторических российских церквях, общественных зданиях и загородных домах, которые он помог отремонтировать с момента своего первого визита в страну в 1990-х годах.

"Я знаком с российской культурой и знаком с большинством руководства их культурных учреждений", – сказал он изданию. И добавил, что на мероприятии среди деятелей, некоторые из которых находятся под санкциями США, "присутствовало большинство моих старых друзей, что стало поистине замечательным возвращением домой. Личная связь между всеми нами была очень четкой".

Во время своего выступления на форуме Кук до самого конца избегал упоминания о войне в Украине, он сказал: "Мои дети больше этого не ощущают. Мы должны научить их это понимать. Но мы должны жить в мире, чтобы достичь этих целей... Помогите нам сделать это".

Напомним, в мае этого года стало известно, что Родни Мимс Кук примет участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 3–6 июня, на котором также планировалось выступление российского диктатора Владимира Путина. Это первое за несколько лет участие представителя США в этом мероприятии. По словам Мимса Кука, его участие уже согласовано с организаторами мероприятия, а также со стороны Госдепа США.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 3 июня в России стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на котором обсуждались вопросы трансформации мировой экономики и формирования нового глобального порядка. В ходе конференции представители российских ультранационалистических кругов озвучили ряд "сценариев будущего", содержащих агрессивные заявления в отношении Украины, в частности там "нацелились" на Киев, Одессу и Харьков.

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