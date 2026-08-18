Для украинцев запустят новые рейсы из популярного аэропорта: куда можно будет добраться без лишней ночевки

1Украинский авиаперевозчик SkyUp открыл продажу билетов на лето 2027 года и запланировал из Кишинёва 26 регулярных направлений, в том числе новые рейсы в Вену, Родос, Батуми, Тбилиси, Милан-Бергамо, Дюссельдорфа, Нюрнберга, Парижа, Пулы, Сплита и Праги. Для украинцев Кишинёв является удобным пунктом вылета, а авиакомпания заявляет, что часть рейсов запланирована с учётом возможности добраться до молдавской столицы без дополнительной ночевки.

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Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании. Наиболее заметное расширение касается Австрии и Хорватии: SkyUp впервые запустит прямые рейсы из Кишинёва в Вену, Пулу и Сплит.

Какие новые рейсы появятся из Кишинева

Одним из главных нововведений станет маршрут Кишинев – Вена – Кишинев. Австрийская столица впервые войдет в регулярную программу SkyUp из молдавского аэропорта.

Еще больше новинок придется на туристические направления. В Греции авиакомпания добавит рейс на Родос, дополнив уже существующую программу рейсов в Афины, Корфу, Ираклион, Салоники и Закинтос.

Расширится и грузинская часть маршрутной сети. SkyUp планирует выполнять прямые рейсы из Кишинева в Батуми и Тбилиси. Таким образом, пассажиры смогут выбирать между морским курортом на побережье Чёрного моря и столицей Грузии.

В Италии новым пунктом назначения станет Милан-Бергамо. В Германии в программу добавят Дюссельдорф и Нюрнберг, а во Франции — Париж – Шарль-де-Голль.

Еще два новых маршрута появятся в Хорватию — в Пулу и Сплит. Оба города являются популярными туристическими центрами Адриатического побережья, поэтому эти направления могут стать особенно интересными именно для летних путешествий. Отдельно SkyUp объявил о запуске рейса в Прагу, который также станет новым в регулярной программе из Кишинева.

Полный список рейсов SkyUp на лето 2027 года

Австрия

Кишинев – Вена — новый маршрут.

Албания

Кишинев – Тирана.

Греция

Кишинев – Афины;

Кишинев – Корфу;

Кишинев – Ираклион;

Кишинев – Родос — новый маршрут;

Кишинев – Салоники;

Кишинев – Закинтос.

Грузия

Кишинев – Батуми — новый маршрут;

Кишинев – Тбилиси — новый маршрут.

Израиль

Кишинев – Тель-Авив.

Ирландия

Кишинев – Дублин.

Испания

Кишинев – Аликанте;

Кишинев – Барселона;

Кишинев – Мадрид;

Кишинев – Пальма-де-Майорка.

Италия

Кишинев – Милан-Бергамо — новый маршрут.

Кипр

Кишинев – Ларнака.

Германия

Кишинев – Дюссельдорф — новый маршрут;

Кишинев – Нюрнберг — новый маршрут.

Франция

Кишинев – Париж – Шарль-де-Голль — новый маршрут;

Кишинев – Ницца.

Хорватия

Кишинев – Пула — новый маршрут;

Кишинев – Сплит — новый маршрут.

Чехия

Кишинев – Прага — новый маршрут.

Черногория

Кишинев – Тиват.

В SkyUp отдельно отмечают, что при формировании расписания учитывали потребности пассажиров из Украины. На части направлений предусмотрено время вылета, которое должно позволить добраться до Кишинева без необходимости тратить дополнительные средства на ночлег.

То есть для украинского путешественника маршрут может выглядеть так: сначала наземный переезд в Кишинев, а уже оттуда — прямой перелет в нужный европейский город или курорт. В то же время перед покупкой билетов стоит отдельно учитывать расходы на дорогу до Молдовы, возможное проживание, трансфер до аэропорта и правила пересечения границы, ведь общая стоимость такого путешествия складывается не только из цены авиабилета.

Авиакомпания рекомендует проверять актуальную информацию непосредственно во время бронирования, поскольку стоимость билетов может меняться в зависимости от спроса и условий тарифа. В SkyUp также сообщили об обновлении дополнительных услуг для пассажиров. Среди них — приоритетная посадка Priority Line, бортовое меню SkyBox, выбор места, в том числе кресел с дополнительным пространством для ног, а также возможность путешествовать с домашними животными.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцам, выезжающим за границу на поезде через аэропорт молдавского Кишинева, станет проще добраться до этого авиахаба — для них запустили шаттл от станции "Ревака". Трансфер будет бесплатным, а цены на железнодорожные билеты начинаются от 2,8 тыс. грн.

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