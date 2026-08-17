Звезда сборной Украины спровоцировал драку в раздевалке европейского клуба – медиа

Футболист сборной Украины Виктор Цыганков стал участником драки в раздевалке испанской "Жироны" после матча первого тура чемпионата Испании во втором дивизионе. Наш соотечественник отказался выходить на поле, что и стало одной из причин потасовки между игроками.

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Об этом информирует издание AS. После финального свистка между некоторыми футболистами каталонской команды, которые высказывали претензии в адрес друг друга, вспыхнула драка. В нее также ввязался один из членов медицинской службы.

Известно, что Цыганков требует трансфера и не желает защищать цвета "Жироны" в Сегунде. Об этом он проинформировал руководство клуба. Вместо этого в ночь перед игрой с "Леганесом" украинца уведомили о том, что он включен в заявку, что очень сильно разозлило нашего футболиста.

Кроме Виктора настаивают на своем уходе другой украинец Владислав Ванат, нидерландец Донни ван де Беек, а также марокканец Аззедина Унаи. Контракт Цыганкова с "Жироной" действует до лета будущего года, и уже зимой он сможет подписать предварительное соглашение с новым клубом на правах свободного агента.

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