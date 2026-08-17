"Моей вины нет": игрок сборной Украины прокомментировал демарш в испанском клубе

Нападающий сборной Украины Владислав Ванат опроверг информацию о том, что он отказался выходить на поле в стартовом матче испанской "Жироны" с "Леганесом" в чемпионате Сегунды. Наш соотечественник отметил, что был готов появиться на замену, однако она была отменена из-за травмы другого игрока.

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Об этом Ванат заявил в комментарии порталу Tribuna.com. По словам нападающего, он провел разговор с новым наставником каталонской команды Кике Альваресом, чтобы прояснить ситуацию, и получил заверения в своей невиновности в этом инциденте.

"Я должен был выйти на замену, начал надевать экипировку и через несколько секунд должен был быть готов выйти на поле. Но именно в этот момент наш центральный защитник получил травму, и его нужно было заменить. Тренерский штаб решил выпустить более оборонительного игрока, потому что оставалась только одна замена. Я разговаривал с тренером, и он заверил меня, что моей вины в этом нет и то, что написала пресса обо мне – это неправда", – сказал Ванат.

Отметим, что другой украинский легионер "Жироны" Виктор Цыганков стал участником драки в раздевалке после матча с "Леганесом".

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