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Футболисту сборной Украины пригрозили санкциями в Испании. Он отреагировал тремя словами

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Цыганков устроил бунт в 'Жироне'
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Футболист сборной Украины Виктор Цыганков вступил в открытую конфронтацию с руководством испанской "Жироны", требуя разрешения на трансфер. Наш соотечественник опубликовал угрозы со стороны каталонцев применить к нему санкции в случае, если он станет общаться с прессой на фоне отказа выходить на поле в дебютном матче сезона.

Соответствующую переписку Цыганков опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Украинский полузащитник, который отказывается выступать за "Жирону" во втором по значимости дивизионе чемпионата Испании после вылета из элиты, получил предупреждение.

Цыганков показал переписку с "Жироной".
Виктор Цыганков выступает за "Жирону".

В письме в адрес украинца говорится о том, что "мы не даем согласия на интервью с игроками и поэтому ты уже знаешь, что у тебя нет разрешения от ФК "Жирона". Кроме того, Виктору пригрозили тем, что "нарушение контракта вынудит нас принять дисциплинарные меры".

В ответ Цыганков опубликовал коллаж с изображением человека, которому закрывают рот. "Когда-то я заговорю", – прокомментировал футболист.

Отметим, что после стартового матча нового сезона, в котором украинец отказался выходить на поле, он спровоцировал драку в раздевалке "Жироны".

Цыганков пообещал раскрыть правду о конфликте с "Жироной".
"Жирона" пригрозила санкциями Цыганкову.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский нападающий Владислав Ванат опроверг отказ выходить на поле в стартовом матче сезона за "Жирону".

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Чемпионат ИспанииФК ЖиронаСборная Украины по футболуВиктор Цыганков
Редакционная политика