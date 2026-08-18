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Названа сумма, которую российские миллиардеры перечислили в бюджет после требования Путина скинуться на войну

Алексей Лютиков
Новости России
2 минуты
1,4 т.
Российские миллиардеры перечислили в бюджет деньги на продолжение войны
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Крупный российский бизнес перевел в федеральный бюджет сотни миллиардов рублей после просьбы диктатора Владимира Путина. Огромная сумма поступила в бюджет после добровольно-принудительного предложения главаря Кремля сделать "добровольные взносы" на фоне растущей дыры в казне.

К середине августа безвозмездные поступления от негосударственных организаций достигли 383,69 млрд рублей. Об этом сообщает The Moscow Times.

Взрывной рост "пожертвований"

Пожертвования российских миллиардеров на продолжение войны против Украины увеличелись в десятки раз по сравнению с началом 2026 года. До встречи Путина с представителями бизнеса в марте безвозмездные взносы составляли лишь 15,6 млрд рублей. Однако сразу после того, как предпринимателям предложили помочь казне, динамика резко изменилась.

В апреле сумма взносов выросла в 10 раз – до 159,7 млрд рублей. В мае был зафиксирован рост объема поступлений еще на 45,5%. К августу пожертвования начали исчисляться сотнями миллиардов рублей.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин подтвердил факт помощи бюджету со стороны бизнеса. При этом он утверждал, что предприниматели скидывались "добровольно". По его словам, бизнесмены привлекали средства не только из корпоративных, но и из личных семейных фондов.

Дефицит средств и разорительная война

Массовые изъятия средств у бизнеса происходят на фоне катастрофического состояния государственного бюджета. За период с января по июль дефицит казны достиг 6,455 трлн рублей, что в 1,4 раза превышает показатели прошлого года и почти вдвое закрывает плановые ориентиры на весь текущий год (3,786 трлн рублей).

Главной причиной финансового кризиса остаются военные расходы. С начала полномасштабного вторжения в Украину бюджет РФ потратил на войну почти 50 трлн рублей.

Системный фискальный нажим

Добровольно-принудительные взносы олигархов стали лишь одной из мер покрытия гигантских расходов. Для финансирования армии и оборонно-промышленного комплекса власти уже исчерпали три четверти свободных средств Фонда национального благосостояния, изъяли частные активы на 4 трлн рублей, а также провели серию налоговых реформ.

Несмотря на заявления главы Российского союза промышленников и предпринимателей о необходимости "баланса интересов" и рисках введения налога на сверхприбыль для убыточных предприятий, фискальное давление на экономику продолжает усиливаться.

Миллиардеры в РФ скидываются на продолжение войны

Напомним, российский диктатор Владимир Путин приказал олигархам делать добровольные взносы на финансирование войны против Украины. По меньшей мере двое бизнесменов, в частности Сулейман Керимов, согласились.

Как сообщал OBOZ.UA, в России не исключают официального введения в РФ "военного положения или его элементов" после выборов в Государственную думу. Для этого будет достаточно указа диктатора, в котором должны быть написаны дата и время начала действия военного положения. Отменяется оно также указом президента и не имеет ограничений по срокам.

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