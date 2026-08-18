Названа сумма, которую российские миллиардеры перечислили в бюджет после требования Путина скинуться на войну

Крупный российский бизнес перевел в федеральный бюджет сотни миллиардов рублей после просьбы диктатора Владимира Путина. Огромная сумма поступила в бюджет после добровольно-принудительного предложения главаря Кремля сделать "добровольные взносы" на фоне растущей дыры в казне.

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К середине августа безвозмездные поступления от негосударственных организаций достигли 383,69 млрд рублей. Об этом сообщает The Moscow Times.

Взрывной рост "пожертвований"

Пожертвования российских миллиардеров на продолжение войны против Украины увеличелись в десятки раз по сравнению с началом 2026 года. До встречи Путина с представителями бизнеса в марте безвозмездные взносы составляли лишь 15,6 млрд рублей. Однако сразу после того, как предпринимателям предложили помочь казне, динамика резко изменилась.

В апреле сумма взносов выросла в 10 раз – до 159,7 млрд рублей. В мае был зафиксирован рост объема поступлений еще на 45,5%. К августу пожертвования начали исчисляться сотнями миллиардов рублей.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин подтвердил факт помощи бюджету со стороны бизнеса. При этом он утверждал, что предприниматели скидывались "добровольно". По его словам, бизнесмены привлекали средства не только из корпоративных, но и из личных семейных фондов.

Дефицит средств и разорительная война

Массовые изъятия средств у бизнеса происходят на фоне катастрофического состояния государственного бюджета. За период с января по июль дефицит казны достиг 6,455 трлн рублей, что в 1,4 раза превышает показатели прошлого года и почти вдвое закрывает плановые ориентиры на весь текущий год (3,786 трлн рублей).

Главной причиной финансового кризиса остаются военные расходы. С начала полномасштабного вторжения в Украину бюджет РФ потратил на войну почти 50 трлн рублей.

Системный фискальный нажим

Добровольно-принудительные взносы олигархов стали лишь одной из мер покрытия гигантских расходов. Для финансирования армии и оборонно-промышленного комплекса власти уже исчерпали три четверти свободных средств Фонда национального благосостояния, изъяли частные активы на 4 трлн рублей, а также провели серию налоговых реформ.

Несмотря на заявления главы Российского союза промышленников и предпринимателей о необходимости "баланса интересов" и рисках введения налога на сверхприбыль для убыточных предприятий, фискальное давление на экономику продолжает усиливаться.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин приказал олигархам делать добровольные взносы на финансирование войны против Украины. По меньшей мере двое бизнесменов, в частности Сулейман Керимов, согласились.

Как сообщал OBOZ.UA, в России не исключают официального введения в РФ "военного положения или его элементов" после выборов в Государственную думу. Для этого будет достаточно указа диктатора, в котором должны быть написаны дата и время начала действия военного положения. Отменяется оно также указом президента и не имеет ограничений по срокам.

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