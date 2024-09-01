Играет в Украине! Самый старый футболист в мире забил первый гол в карьере. Видео

Самый старшый профессиональный футболист в мире – Николай Лиховидов забил свой первый гол в профессиональном футболе. 1 сентября играющий президент одесского клуба "Реал Фармы" с пенальти на 9-й минуте открыл счет в домашней игре чемпионата Украины по Второй лиге против "Нива-2" (2:1).

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Для 58-летнего Лиховидова это стало 187-м матчем на профессиональном уровне и 14-м сезоном во Второй лиге. Все игры Николай провел за "Реал Фарма".

Лиховидов в профессиональном спорте дебютировал в сезоне 2011/2012 в возрасте 45 лет в матче против "Прикарпатья" (Ивано-Франковск). Возрастной полузащитник отыграл первый тайм, после чего был заменен. Встреча завершилась вничью 0:0.

Отметим, что до этого самым старым футболистом в мире был Кадзуйоси Миура. 57-летний японский нападающий был представлен клубом Атлетико Сузука. Его карьера длиться более четырех десятилетий.

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