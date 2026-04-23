'И мало кто об этом знает...' Тищенко сделал признание о случившемся с Ребровым в сборной Украины

Народный депутат Украины Николай Тищенко прокомментировал уход Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины и раскрыл деталь, о которой ранее не сообщалось. Он заявил, что специалист отказался от более выгодного предложения за границей ради работы с национальной командой.

Тищенко отметил вклад Реброва в период работы со сборной. По его словам, тренер принял команду в сложное время и продолжал выполнять свои обязанности в условиях войны и логистических трудностей. Отдельно он подчеркнул решение специалиста остаться в Украине, несмотря на финансово более привлекательный вариант за рубежом.

"И мало кто об этом знает, но Сергей отказался от значительно большего контракта за границей ради нашей сборной", — написал Тищенко у себя в Instagram.

Также парламентарий поблагодарил Реброва за работу и подчеркнул, что считает его одним из лучших специалистов в украинском футболе:

"Спасибо тебе, друг, за твою работу, за выдержку и за то, что ты делаешь для Украины в это непростое время. Твой вклад в наш футбол трудно переоценить", – заключил Тищенко.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля Сергей Ребров официально прекратил свою работу с национальной командой.

В тоже время бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо назвал самого оптимального кандидата на пост наставника национальной команды.

