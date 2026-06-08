Оккупация позади: еще 15 украинских подростков удалось вернуть на Родину

На прошлой неделе с временно оккупированных территорий Украины удалось спасти еще 15 детей и подростков благодаря поддержке партнеров в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA. Все юные украинцы прошли через постоянное давление, угрозы со стороны захватчиков и страх.

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Сейчас они в безопасности и получают необходимую помощь. Об этом 8 июня сообщили на странице Bring Kids Back UA в Facebook.

Среди спасенных:

– 19-летний Мирон, к которому из-за отказа учиться в российской школе неоднократно приходили сотрудники ФСБ. Чтобы избежать принудительного призыва в российскую армию, парень был вынужден поступить в техникум. Несмотря на это, его несколько раз допрашивали и склоняли к подписанию военного контракта.

– 18-летняя Екатерина, которая несмотря на оккупацию продолжала тайно учиться в украинской школе онлайн. Для этого девушка каждый раз искала хоть какую-то связь. Несколько раз в их дом приходили вооруженные российские военные, проводили обыски и забрали автомобиль ее отца.

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– 18-летний Александр, который открыто отрицал российскую пропаганду в школе. Во время "антитеррористических учений" детей заставляли лежать лицом к полу под дулами автоматов и учили беспрекословно подчиняться людям с оружием. Когда юноша получил очередную повестку, он решил выехать.

Все трое и еще 12 спасенных детей проходят реинтеграцию в центрах "Надежды и восстановления", где получают психологическую поддержку, помощь с документами, безопасный приют и заботу, необходимую для нового начала.

Тем временем сотни тысяч украинских детей до сих пор остаются под контролем РФ. Оккупационная "власть" усиливает давление, пытается стереть украинскую идентичность детей и готовит подростков к службе в российской армии.

"Спасибо партнерам Tatjana Kiel, We Are All Ukrainians и Объединенному центру по координации поиска и освобождения за поддержку и сотрудничество. Мы продолжаем работать, пока каждый украинский ребенок не вернется домой", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия из оккупированной части Донецкой области вывезла детей на остров Сахалин. Очередное военное преступление связано с тем, что несовершеннолетние стали там проходить военную подготовку.

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