Украинцам готовят масштабную пенсионную реформу: как изменят систему начисления выплат

В Украине планируют полностью изменить систему пенсий, введя двухкомпонентную модель – базовую государственную и страховую в зависимости от стажа и взносов. Также власти хотят сократить разрыв между наименьшими и наибольшими пенсиями и постепенно отказаться от специальных пенсионных привилегий. Законопроект о реформе должны подать в Верховную Раду до осени 2026 года.

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Об этом рассказала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"). По ее словам, ключевая идея реформы заключается в переходе к смешанной системе, где пенсия будет состоять из двух основных компонентов.

Предложенная модель предусматривает, что пенсионные выплаты больше не будут формироваться по единой формуле, как это происходит сейчас. Вместо этого они будут разделены на две составляющие:

Базовая пенсия – финансируется непосредственно государством и гарантируется каждому пенсионеру;

– финансируется непосредственно государством и гарантируется каждому пенсионеру; Страховая пенсия – зависит от официального трудового стажа и суммы уплаченных социальных взносов.

Таким образом, государство будет гарантировать минимальный уровень дохода для всех пенсионеров, а размер дополнительных выплат будет зависеть от трудовой активности человека в течение жизни. Одной из ключевых целей реформы является введение гарантированного минимального уровня пенсий, даже при минимальном стаже граждане не останутся без базового дохода.

Кроме того, правительство планирует уменьшить значительный разрыв между наименьшими и наибольшими пенсиями. Сейчас в Украине существует существенное неравенство в выплатах, которое часто зависит не только от стажа и зарплаты, но и от момента выхода на пенсию. Авторы реформы отмечают, что действующая система приводит к постепенному обесцениванию пенсий из-за инфляции и разницы в правилах расчета для разных поколений пенсионеров.

Отдельное внимание в реформе уделяют ситуации, когда люди с одинаковым стажем и похожими зарплатами получают разные пенсии. Отмечается, что это происходит из-за различных формул расчета, которые действовали в разные периоды времени.

Именно эта проблема, по словам инициаторов изменений, является одной из главных причин неравенства в пенсионной системе. Новая модель должна унифицировать подход и сделать систему более прозрачной и предсказуемой.

При обсуждении реформы отдельно поднимался вопрос так называемых "специальных" или "элитных" пенсий, которые получают отдельные категории граждан. Правительство предлагает постепенно отказываться от таких подходов в нынешнем виде и перевести их в систему профессиональных пенсионных программ.

Реформа также предусматривает пересмотр подходов к единому социальному взносу и развитие добровольной накопительной пенсионной системы. Идея заключается в том, чтобы граждане могли самостоятельно формировать дополнительные пенсионные накопления, которые в будущем будут дополнять государственные выплаты. Таким образом планируется уменьшить нагрузку на государственный бюджет в долгосрочной перспективе.

Согласно предварительным планам, правительство намерено подать соответствующий законопроект в Верховную Раду не позднее осени 2026 года. После этого документ должен пройти обсуждение и доработку перед возможным принятием.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Закон Украины позволяет подать заявление об оформлении пенсии в течение трех месяцев после наступления такого права. При этом выплату назначат со дня, когда наступило такое правило, а в стаж зачислят дополнительные месяцы. Иногда это может помочь получить стаж, которого не хватает.

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