'Хотела выторговать еще один Patriot'. Победа Украины на Евро-2024 вызвала бурную реакцию в соцсетях. Фото

Сборная Украины, добыв свою первую победу на чемпионате Европы-2024 по футболу, спровоцировала настоящую волну реакций, мемов и постов в социальных сетях. Украины делятся своими радостными эмоциями в интернете.

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Болельщики шутят, что изначально наши парни хотели выторговать себе еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Напомним, что в 1-м туре Евро-2024 подопечные Реброва проиграли Румынии (0:3). На следующий день власти Румынии приняли решение о передаче Украине дополнительного Patriot'а.

Официальные лица и простые граждане также не смогли сдержать свой восторг по поводу результата на стадионе в Германии.

В третьем туре Украина сыграет с Бельгией, сохраняя отличные шансы на выход в плей-офф.

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