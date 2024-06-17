'Хочу сказать только одно': Луческу отреагировал на поражение Украины от Румынии на старте Евро-2024

Бывший тренер киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Мирча Луческу назвал сенсационной победу сборной Румынии над Украиной в стартовом матче чемпионата Европы-2024. Знаменитый специалист также выразил уверенность в том, что его соотечественники больше хотели выиграть.

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Об этом Луческу заявил в интервью Pro TV, информирует портал gsp.ro. Победитель Кубка УЕФА также призвал румынских болельщиков и футболистов не забывать о том, что это был всего лишь первый матч континентального первенства и впереди "трехцветных" ждет поединок против Бельгии.

"Я хочу сказать только одно: мы только начали. Должно быть, это повод сыграть еще лучше в следующей игре, это будет тяжелая игра против Бельгии. Они показали, что могут играть с любой командой. Это было сенсационно. Мы выиграли игру в середине поля. Румыны были более мотивированы, чем украинцы, мы их перебегали и заслужили победу. Давайте сначала пройдемся Бельгию, а потом подумаем о плей-офф", – сказал Луческу.

Отметим, что после матча украинские болельщики разнесли футболистов национальной сборной, обвинив их в отсутствии мотивации. Также к фанатам обратился Александр Зинченко.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от команды Румынии на старте Евро-2024.

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