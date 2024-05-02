Белью признался, что сделал Усик в Москве

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тони Белью (30-3-1, 20 КО), работающий экспертом на стримминге DAZN, проанализировал сильные стороны Александра Усика (21-0, 14 КО) в преддверии его боя против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Белью вспомнил бой украинца в Москве против Мурата Гассиев, когда наш соотечественник сделал из россиянина "дурака".

Белью в восторге от прессинга крымчанина, а также от его работы ног.

"Усик хочет, чтобы ты его атаковал. И когда такой боец, как Мурат Гассиев атакует его, он делает из соперника абсолютного дурака. Он не оставит Фьюри других вариантов, кроме как атаковать его, потому что он будет лидировать с начала боя, и Тайсон будет преследовать призрака", - сказал Тони в интервью Youtube-каналу Карла Фроча, перевод которого приводит Vringe.

Белью уверен, что Фьюри будет страдать в бою с украинским супертяжем.

"Посмотри на всю карьеру Тайсона Фьюри. С каким стилем он больше всего страдал? С боксерами, которые двигаются. С бойцами на задней ноге. С мелкими бойцами на задней ноге, которые были хорошими боксерами", - признался эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июля 2018 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Встреча на ринге московского СК "Олимпийский" завершилась единогласным решением судей в пользу 31-летнего уроженца Симферополя - 120:108, 119:109, 119:109.

Недавно Белью вспомнил свой бой против украинца. Тони до сих пор поражен тем, каким техническим уровнем обладает наш соотечественник.

Кроме того Белью считает, что Александр и Тайсон выдадут настоящий бой-шедевр. По мнению экс-боксера Усик в бою даже лучше, чем в теории, а его расчет дистанции не от мира сего.

Отметим, что в своем предыдущем интервью Белью также отдал предпочтение Александру, но выразил опасение, что в бою с Фьюри может быть несправедливое судейство.

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