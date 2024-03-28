Белью назвал опасность в бою Усик – Фьюри

Знаменитый британский супертяжеловес Тони Белью (30-3-1, 20 КО) сделал свой прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Бывший чемпион мира считает, что победит украинец, но при этом опасается, что будет несправедливое судейство.

"Это будет увлекательно. Я думаю, что за этим будет неприятно наблюдать, но Александр Усик добьется победы. Я надеюсь, что его не ограбят судьи, потому что, если он выиграет решением, то это будет лучший результат среди всех бойцов, которых я видел. Украинец дрался с каждым чемпионом на его территории и объединял дивизионы. Он сделал это в тяжелом весе. Он пришел домой в Лондон к Энтони Джошуа и там победил его", – цитирует Белью Boxing Social.

Ранее Белью призвал не списывать Усика со счетов, принимая тот факт, с каким поразительным успехом Александр ворвался в супертяжелый дивизион.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Тони Белью назвал поединок против Александра Усика (21-0, 14 КО) самым сложным в своей карьере. По словам британца, рефери боя 2018 года в буквальном смысле спас ему жизнь, остановив бой в восьмом раунде.

Напомним, что изначально схватка Усик – Фьюри была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-то из них откажется выступать.

Отметим, что не так давно знаменитый британский супертяжеловес Дерек Чисора (34-14, 23 КО) выразил уверенность, что в этом противостоянии победит украинец, который будет использовать вполне определенную тактику.

В начале марта стало известно, что Всемирный боксерской совет (WBC) поддержал инициативу о том, что победитель Фьюри – Усик должен подраться с Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). При этом в организации подтвердили, что санкционировали два поединка между британцем и украинцем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!