'Никогда, за мои 20 с небольшим лет в боксе...' Белью поражен тем, что сделал Усик

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тони Белью (30-3-1, 20 КО), комментируя предстоящий поединок Александра Усика (21-0, 14 КО) и британца Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), вспомнил свой бой против украинца. Белью до сих пор поражен тем, каким техническим уровнем обладает наш соотечественник.

"За мои 20 с небольшим лет в боксе я никогда не был настолько уставшим в бою, как после семи раундов с Усиком. После окончания седьмого раунда я не был никогда настолько уставшим", –заявил Белью в интервью DAZN, которое цитирует Vringe.

Тони, вспоминая встречу с Усиком признался, что тогда он был в идеальном весе и великолепной форме.

"У меня была травма перед боем, но она никак не повлияла на поединок. По сути, я проиграл лучшему крузеру мира, и он лучше меня. Я хочу этим сказать, насколько хорош Усик технически. Не секрет, что Тайсон Фьюри мучается с мелкими бойцами, более быстрыми, чем он. Он показывал это в течение своей карьеры. Я верю, что он встретится с самым лучшим мелким супертяжем мира, возможно и в истории", – добавил британский тяжеловес, который сейчас работает экспертом на стриминге DAZN.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тони Белью (30-3-1, 20 КО) считает, что Александр Усик (21-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) выдадут настоящий бой-шедевр. По мнению Белью Усик в бою даже лучше, чем в теории, а его расчет дистанции не от мира сего.

Отметим, что в своем предыдущем интервью Белью также отдал предпочтение Александру, но выразил опасение, что в бою с Фьюри может быть несправедливое судейство.

Ранее Белью призвал не списывать Усика со счетов, принимая тот факт, с каким поразительным успехом Александр ворвался в супертяжелый дивизион.

Как сообщал OBOZ.UA, Тони Белью назвал поединок против Александра Усика (21-0, 14 КО) самым сложным в своей карьере. По словам британца, рефери боя 2018 года в буквальном смысле спас ему жизнь, остановив бой в восьмом раунде.

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