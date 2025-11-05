'Хамские высказывания'. Стало известно, почему Усик перестал выходить на бои под 'Їхали козаки'

Фронтмен группы "Тіні Сонця" Сергей Василюк заявил, что отказ Александра Усика от песни "Їхали козаки" связан не только с формальными вопросами, но прежде всего с его убеждениями и отношением к коллективу. Музыкант рассказал, что после начала войны и аннексии Крыма позиция боксерa и его слова стали неприемлемыми для группы.

Василюк вспомнил единственный личный разговор с Усиком в 2014 году, отметив, что, несмотря на образ казака, спортсмен изначально производил впечатление человека из другого идеологического круга. Он провел историческую параллель, напомнив, что и среди казаков XVII века были сторонники Москвы, а потому атрибутика не всегда говорит о взглядах.

Музыкант уточнил, что песня использовалась без юридического соглашения: автор композиции Кирилл Момот ожидал роялти, однако боксер не оказал финансовой поддержки ни ему, ни коллективу.

"Это наше сотрудничество не было никак юридически подкреплено. То есть он взял нашу песню без нашего на то разрешения. И наверное все же правильнее было бы, если бы это как-то юридически зафиксировать", – разочарован Василюк.

Певец добавил, что ситуация усугубилась после интервью Усика в конце 2015 года.

"В любом случае Усик финансово ни нам, ни автору никаким образом не способствовал. Более того, в одном из интервью в конце 2015 года он позволил себе очень недоброжелательные, если не сказать хамские высказывания в наш адрес", – цитирует Василюка Blik.ua.

По словам артиста, композиция действительно стала популярнее благодаря выходам Усика, однако решающим фактором отказа стала идеология.

"В то же время через некоторое время речь уже начала идти не о роялти, а о тогдашних политических взглядах Усика, которые имиджево уже не устраивали нас", – сказал Василюк.", – подытожил Василюк.

Напомним, что в апреле 2016 года во время тренировки сборной Украины по боксу на Олимпийской базе в Конча-Заспе Усик дал интервью украинским журналистам, где заявил следующее: "Я в Крым обычно въездной. В Крыму за меня болеют. У меня в России очень много поклонников. По всей России... В принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы – славяне. Давайте вот так и будем говорить. Перешкод для поездок в Крым нет. "Перешкоди" есть у кого-то в голове. А если их там нет, то все будет хорошо".

В сентябре этого же года Усику пришлось поменять тему и он вышел на чемпионский бой против Кшиштофа Гловацки под песню Кузьмы Скрябина "Сам собі країна".

Александр Усик на бой с Тайсоном Фьюри выходил на поединки под композицию "Братья" в исполнении Василия Жадана.

Во время своего крайнего боя против Даниэля Дюбуа Усика в ринге встречала также композиция "Ave Maria".