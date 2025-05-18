'Я не разделяю народы России и Украины'. Стало известно, почему Усик перестал выходить под песню 'Козаки' группы 'Тінь Сонця'. Видео

Лидер группу "Тінь Сонця" Сергей Василюк рассказал, что Александр Усик перестал использовать их песню для выхода в ринг, из-за позитивных слов про Россию. 9 ноября 2013 года крымчанин провёл свой дебютный бой на профессиональном ринге — он нокаутировал четырёхкратного чемпиона Мексики Фелипе Ромеро. Тогда, как и в нескольких следующих поединках, Александр выходил под композицию "Козаки".

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"Финальной точкой действительно стало то, что у нас очень сильно не совпадали взгляды на мир. Когда он произносил фразы вроде: "Я не разделяю наши народы" и тому подобное. То есть… ну, вы помните, что Усик говорил до полномасштабного вторжения", – признался Василюк во время интервью на YouTube-канале "FM Галичина Музика".

Митець добавил, что ему хочется верить, что Усик стал другим и сейчас говорит от чистого сердца:"Конечно, как амбасадор Украины, он невероятно мощный, хотя я больше люблю футбол".

На вопрос журналиста, не извинялся ли Александр, артист возразил, что дело не в извинениях.

"У нас там были определённые недопонимания. Но было бы правильно — если он действительно изменил свои взгляды — чтобы, скажем так, мы бы просто встретились где-то между боевыми заданиями. Он же сначала тоже был в ТрО. Вот так бы просто посидели, попили чаю и отпустили прошлое. Не обязательно, чтобы он снова выходил под эту песню. Мы рады, что она ему понравилась и рады, что в своё время он сделал её гораздо более известной", – подытожил Василюк.

В апреле 2016 года во время тренировки сборной Украины по боксу на Олимпийской базе в Конча-Заспе Усик дал интервью украинским журналистам, где заявил следующее: "Я в Крым обычно въездной. В Крыму за меня болеют. У меня в России очень много поклонников. По всей России... В принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы – славяне. Давайте вот так и будем говорить. Перешкод для поездок в Крым нет. "Перешкоди" есть у кого-то в голове. А если их там нет, то все будет хорошо".

В сентябре этого же года Усику пришлось поменять тему и он вышел на чемпионский бой против Кшиштофа Гловацки под песню Кузьмы Скрябина "Сам собі країна".

На данный час Александр Усик выходит на поединки под композицию "Братья" в исполнении Василия Жадана. Именно эта песня играла 18 мая 2024-го в Эр-Рияде, когда он собирался драться с Тайсоном Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) вернется в ринг 19 июля. Украинец на легендарном "Уэмбли" сразится с обладателем пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниелем Дюбуа (22-2, 14 КО).

Боксеры в середине лета подерутся за все титулы королевского дивизиона, коллекцию из которых после первой победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 23 КО) украинец имеет возможность собрать во второй раз за 14 месяцев.

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