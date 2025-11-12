GTA VI снова перенесли: когда вышла предыдущая часть, Кличко уничтожил Поветкина. Что еще было в спорте

На днях Rockstar Games объявили об очередном переносе релиза долгожданной игры десятилетия: GTA VI увидит свет не следующей весной, а аж в ноябре 2026-го. И пока вы считаете, сколько лет вашей жизни занимает ожидание 6 части, мы решили вспомнить, чем жил спорт 12 лет назад, когда вышла 5 часть. OBOZ.UA рассказывает о ключевых событиях такого далекого 2013-го года.

Видео дня

Кличко уничтожает поветкина

Бой десятилетия. Именно так тогда назвали встречу украинского боксера Владимира Кличко против россиянина александра поветкина в москве. Но с первых же минут все пошло по нашему сценарию: Кличко показал 12 раундов полного контроля, дал более 300 точных ударов и не допустил ошибок. Несмотря на поединок без нокаута, украинец забрал победу по очкам 119:104 и защитил 4 пояса - WBA, IBF, WBO и IBO. Поветкин получил за свою карьеру всего 3 поражения, самое жирное произошло именно от Кличко. россиянам оно до сих пор не дает покоя: недавно они пытались бросить своего боксера даже на Усика, мол, тот бы проиграл. К слову, россиянин проиграл чемпионский бой и Джошуа, которого Усик методично выносил 12 раундов.

"Бавария" взяла первый требл

В сезоне 2012/13 "Бавария" создала настоящий футбольный шедевр. Под руководством Юппа Хайнкеса мюнхенцы выиграли все, что им было доступно. Взяли Бундеслигу (чтобы потом выиграть ее еще 10 раз подряд); завоевали Кубок Германии (сложнейший матч против "Штутгарта"); выдали фантастический финал Лиги чемпионов против "Боруссии" (со спасительным голом Роббена на 89-й). Это был первый в Германии футбольный требл и символ начала новой эры немецкой доминации. После Хайнкеса у руля мюнхенцев стал Пеп Гвардиола. Позже он наберется менталитета и опыта, чтобы с "Манчестер Сити" взять свой второй требл в дополнение к барселонскому.

Баскетбольная сборная феерит на Чемпионате Европы

Украина летом 2013 года впервые почувствовала, что может играть на уровне сильнейших и достигать действительно выдающихся вершин. На Евробаскете в Словении баскетбольная команда под руководством Майка Фрателло сенсационно дошла аж до четвертьфинала. Были пройдены Германия, Сербия и Грузия. Главным героем стал Пух Джетер, натурализованный американец, набравший более 100 очков за время турнира. Этот успех вывел нас на ЧМ-14 и позволил даже претендовать на домашний Евробаскет. Его позже отменили из-за россиян, а мечтательность о большом турнире до сих пор напоминает о себе руинами недостроенной арены в Днепре. Это был и остается единственный Чемпионат Европы, где желто-синие попадали в первую десятку. А вот в этом году на Евро-2025 мы, к сожалению, не прошли.

В Украине было безумие

УПЛ сезона 2012/2013 - это забытый праздник, один из сильнейших сезонов в истории украинского клубного футбола. Тогда "Шахтер" взял восьмое чемпионство Премьер-лиги (плюс Кубок), а домашние матчи проводил еще на роскошной Донбасс-Арене. "Металлист" завоевал серебро при последней полноценной каденции Маркевича. "Динамо" под руководством проблемного Блохина получило первую и единственную в истории бронзу. Были еще такие игры, как 2:4 у "Говерлы" с "Динамо", и "Карпаты", которые 6:0 громили "Кривбасс". Нечего вспоминать и о еврокубках: тогда в них попадали сразу шесть команд, а из 16-ти участников сезона 12/13 на футбольной карте Украины остались только 5. Сегодня же таблица коэффициентов УЕФА уже не та, мы упали очень далеко. Но в Лиге конференций (которой 12 лет назад еще в планах не было) гранды понемногу начали восстанавливать репутацию.

Украина - Франция: сумасшедший выигрыш и болезненный проигрыш

И когда геймеры уже несколько месяцев как погружались в хаос Лос-Сантоса, настоящий хаос происходил в решающем отборе на ЧМ-2014 между Украиной и Францией. 15-го ноября желто-синим удалось невероятное: в Киеве на "Олимпийском" мы уничтожили европейских гегемонов 2:0. Голы забивали Зозуля и Ярмоленко. Тогда все верили, что Бразилия ждет именно наших. Но уже через 4 дня произошло разочарование года: заряженные на месть французы отыгрались в Париже. Мало было того, как разгоняли этот матч в прессе, так еще и на поле произошло и удаление, и автогол. Целый тайм в меньшинстве позволил команде Дешама вырвать нужную путевку на ЧМ и удержать ее. Это был наиболее реальный шанс вновь оказаться на Мундиале, но именно в 2013-м Украина заложила кирпичи в будущие победы над сильнейшими командами Европы. Особенно актуально перед игрой против французов, потому что они так же решают нашу судьбу перед ЧМ-25.

Феттель разрывает Формулу 1

Ну и напоследок о скорости. В 2013-м Себастьян Феттель стал настоящим королем автоспорта, ведь смог выиграть 9 гонок подряд, это до сих пор рекорд Формулы. А еще взял 13 первых мест за 19 гонок сезона. Пилот Red Bull получил уникальный болид - RB9 был идеальной комбинацией скорости и стабильности. На Интерлагосе ему аплодировали стоя трибуны и соперники, настолько впечатляющей была доминация немца в гонке. В итоге он положил в свой домашний музей 4 трофей за 4 года. 150 баллов отрыва оставили далеко позади Хэмилтона, Алонсо и Уэббера. До четырех подряд побед Ферстаппена оставалось еще 7 лет.

Свитолина берет первый крупный титул

Сегодня Элина Свитолина известная теннисистка, 14-е место женского рейтинга. А вот 12 лет назад еще 18-летняя харьковчанка взяла и выиграла турнир WTA в Баку. Тогда украинка уверенно лишила израильтянку Шахар Пеер шансов на кубок, дважды по 6:4. Свитолина не только стала самой молодой чемпионкой сезона, она еще и заложила стремительный взлет в рейтинге, сразу в топ-50. И уже тогда в теннисном мире о ней заговорили как о будущей суперзвезде. Хотя сама Свитолина называет главной другую победу того года, когда на US Open переиграла Цибулкову, представительницу первой двадцатки. Тогда это стало ключевой мотивацией перед фантастической карьерой.