Неопределенная Европа, дебют Кабо-Верде, скандалы в Африке. Как прошла октябрьская квалификация на чемпионат мира-2026

Крупнейший в истории футбольный Чемпионат мира неуклонно приближается: до его старта остается чуть больше полугода. И хотя квалификация на разных континентах еще в разгаре, мы уже имеем новые имена и определенные результаты. А еще и скандалы! OBOZ.UA рассказывает о главных итогах отбора на ЧМ и почему он уже окружен громкими разборками.

Украина ещё претендует на Мундиаль. Шансы 50/50

Две напряженные игры октября позволили украинцам остаться в игре и претендовать даже на первую строчку в таблице. Триллер 5:3 против Исландии и не менее сложная игра с Азербайджаном 2:1 раскрыли нам новую звезду сборной. А точнее вернули: в центре поля снова играет праймовый Малиновский, который положил 3 гола и забил десятый мяч за желто-синих. Из нашей группы гарантированно не идет дальше только Азербайджан. Надо максимально не терять концентрации против Франции и выигрывать Исландию. Тогда хватит даже 3 очков в двух матчах и плей-офф нам гарантирован.

От Европы после кучи игр вышла только одна команда!

Встречайте - Англия! За столько лет львы не всегда выходили на Мундиаль, но сейчас стали первой и пока единственной командой от Европы, которая уже квалифицировалась. В группе на 5 сборных они за последнюю неделю добавили 10 голов (забив по 5 Сербии и Латвии) и стали недосягаемыми для всех соперников. Это 8-й подряд выход на всемирные соревнования. Наивысшим их достижением является победа на далеком ЧМ-1966, домашнем турнире.

В других группах ситуация напряженная. Стоит помнить, что сразу в США направляется только победитель группы, второе место будет биться через плей-офф. Давайте разберемся с математикой: 12 групп, в 9-ти на только два места претендуют по 3 команды! Самая сложная ситуация в квартете F: Португалия одной ногой на ЧМ, но ее группа - единственная, где все команды так или иначе еще в борьбе. А в нашей группе вмешалась Исландия: викинги подрезали крылья французам и теперь имеют все шансы их обойти.

Немало и драмы: например, через квартет В уже почти вышла на первый свой Мундиаль сборная Косово! Группа І - там Холанд на 99% настрелял проход для своей родной Норвегии, осталось сделать 2 шага. А в группе L на свой первый ЧМ охотятся Фареры. Сборная из подвала всех рейтингов пытается с 90-х годов попасть хоть на какой-то международный турнир и в 2025-м близка к этому как никогда. Но для этого надо выиграть лидера группы - Хорватию. Перед последними матчами на чемпионат претендуют еще 39 стран Европы.

На ЧМ-26 вышли уже 3 дебютанта

Когда европейские дебютанты еще соревнуются, другие континенты уже их нам предоставили. Это стало возможным благодаря чрезвычайному расширению количества команд в финальной стадии: будет 48 вместо привычных 32. Такая перенасыщенность позволила пробиться на Мундиаль сборной Узбекистана, это первый нынешний новичок от Азии. Квалификация там запутанная, ведь происходит аж в 5 этапов. Но из-за увеличения количества участников, можно участвовать не во всех, еще на 3 стадии достаточно выиграть группу и пойти отдыхать. Именно так и сделал Узбекистан: они выдержали давление прямого соперника Катара, дважды разделили очки с Ираном и отправились дальше. Оттуда мы знаем Шомуродова из "Ромы" и Хусанова из "МанСити", остальные играют в не таких известных лигах.

Еще одна новая сборная от азиатской федерации - Иордания. Из конкуренции против Южной Кореи иорданцы вышли сразу, поэтому сражались с Ираком. И повезло: даже поражение в последнем туре летом оставило их на 1 очко впереди, что позволило паковать вещи в США. Эта команда больше известна не своими футболистами, а дружескими матчами с террористами (проводили игры с россиянами и белорусами).

Всего от Азии на ЧМ-26 зашли уже 8 сборных (еще Япония, Южная Корея, Австралия, Иран, Катар и Саудовская Аравия), еще 1 определится в паре плей-офф, сыграют ОАЭ с Ираком. Затем ждем межконтинентальный отбор. Да, ФИФА очень хочет дать как можно больше футбола.

Кабо-Верде: острова наименьшей удачи (буквально)

Есть еще один дебютант на 2026 год, но он нуждается в особом представлении. Маленькая островная страна Кабо-Верде находится в Атлантике, в 600 километрах к западу от Африки. На данный момент они по площади самая маленькая в истории страна, которая пробивалась на основной Мундиаль. В своей группе они опередили такого мастодонта, как Камерун! Проиграв лишь раз (4:1 тому же Камеруну), Кабо-Верде с отрывом взяли первую строчку и забивали почти в каждом матче отбора. Такого успеха маленькие острова посреди океана ждали 24 года.

Кого мы знаем из этой сборной? Фактически никого. В топовых лигах Европы их представителей нет, но можно увидеть Вагнера из "Трабзонспора", Джоджо из "Шерифа" или Фабрисиу из "Эшторила", а капитан Мендес - нападающий перволигового турецкого "Игдира". Ранее в Украине было в использовании название "Острова Зеленого Мыса". Название не сохранилось, но игроков этого экзотического государства мы имеем даже в УПЛ - это полузащитник "ЛНЗ" Эйнел Суареш, хотя он и не задействован для главной команды.

Африка в этом году выдала один из самых интересных отборов. Сенсация Кабо-Верде, скандал с Эритреей, напряжение в группе С... На сегодня известны только 9 участников: это также Марокко, Тунис, Египет, ЮАР, Алжир, Гана, Кот-д'Ивуар и Сенегал . Еще 4 узнаем через месяц.

Океания определилась, Америка бьётся

От Океании могла быть только одна команда - и там квалифицировалась Новая Зеландия, это ее третье попадание на ЧМ в истории. Южная Америка свой отбор закончила в сентябре: от нее будут извечные Бразилия (23 раз подряд), Уругвай и Аргентина, а еще Колумбия, Парагвай и Эквадор, которого не было на ЧМ 20 лет.

А вот от Северной Америки заруба в самом разгаре, ведь там из 12 команд в квартетах - 11 еще могут занять квалификационные места, а выйти дальше могут вообще 13! Все из-за вышеупомянутого всепланетного плей-офф. А мест только 3, потому что хозяева соревнований (США, Мексика и Канада) уже забрали 3 путевки. Словом, ФИФА так хотела сделать масштабный турнир, что намудрила с отборами и сделала его максимально сложным для понимания, ведь те кто уже вылетел, все еще могут сыграть за ЧМ. Так было с Украиной и Лигой наций в 2022, но в этом году все еще сложнее.