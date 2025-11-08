Две победы дают подъем! Как Украина может спасать ситуацию в таблице коэффициентов УЕФА и вернуться сразу в группу Лиги чемпионов

Неожиданные и очень приятные 2 победы в Лиге конференций в этот четверг не только подарили классный вечер для футбольных фанатов. Они еще и позволили нам прыгнуть на 1 ступеньку вверх, ближе к такой желанной зоне прямой квалификации в Лигу чемпионов в рейтинге УЕФА. Это начало возрождения украинского футбола? Или путь наверх не будет таким легким, как кажется? Рассказывает OBOZ.UA.

Две победы позволили подняться на одну ступень

Случилось то, чего мы так долго ждали (во всех смыслах): за один вечер выиграли обе украинские команды. Сначала "Шахтер" легко переиграл "Брейдаблик" 2:0, с голами украинца и бразильца. Хорошо, что "Динамо" подсматривало за игрой горняков, потому что тоже смогло проявить характер и забить даже втрое больше: уверенный разгром "Зрински" 6:0 силами шести разных футболистов, хотя просилось как можно больше голов. На самом деле, это мегауспех: более одного гола, статус фаворита до игры и во время неё, сухие ворота. Но. Такое, якобы, привычное явление как 2 синхронные победы в Европе, произошло впервые за 2 года! Возможно, фанату "Манчестер Юнайтед" не придется ждать свою стрижку так же долго?

Украина, которая была 28-й в рейтинге, обошла Словакию и теперь находится на 27-й строчке рейтинга УЕФА. Мы воспользовались слабостью "Слована", который даже в ЛК решил проигрывать вообще всем; украинец Игнатенко там только карточки собирает.

Напомним, что на Этапе лиги очки считают так: 2 балла за победу и 1 за ничью. Все полученные очки надо разделить на стартовое количество участников. Летом нас было четверо: еще "Полесье" и "Александрия", которые вылетели в начале. За половину первой основной стадии ЛК, "Шахтер" положил в копилку 4 балла (победы над "Брейдабликом" с "Абердином"); от "Динамо" имеем пока только 2 балла за выигрыш на этой неделе. Разделим 4+2 на четырех участников и получаем 1.5 балла. За половину группы из максимальных 6 зачетных баллов украинские команды получили четверть. Если дальше будет больше побед, результат будет классным.

Соседи сверху - достижимы

Удобство текущего положения украинской ассоциации в таблице коэффициентов - наличие 2 клубов. Словения, Азербайджан, Сербия, Венгрия и Израиль удержали только по одному представителю. Румыны и хорваты так же имеют по два. Как они выступают?

Самая достижимая для нас Словения летит с успешным "Целье", успешный старт на 3 победы и прямая квалификация с ЛК почти гарантирована. Венгерский "Ференцварош" тоже не проигрывает уже 4 игры. Сербская "Црвена Звезда" непредсказуема и не может даже попытаться прогнозировать свои выступления в Лиге Европы (потому что выиграли "Лилль", но уступили обоим португальским клубам). Хорватские "Риека" и "Динамо" в своих турнирах близки к лидерам и уже собрали различные варианты матчей. Что касается румын, то "Университатя" конкурирует с нашими клубами, "Стяуа" не может разогнаться в ЛЕ. А у Израиля тот же "Маккаби", который сильно потрепал киевлянам нервы, надежно паркуется в подвале группы ЛЕ.

Получается, что из 7 стран выше нас на понятном расстоянии, лишь 2 могут уступить место. Но мы забыли о ещё одной: в Азербайджане нарисовался мощный конкурент в виде "Карабаха": такой дерзости сама команда от себя не ожидала, но в Лиге чемпионов это самый опасный соперник для любого. "Бенфика", "Челси" и "Копенгаген" уже почувствовали неприятный привкус бессилия, а в следующем туре присоединиться к этой компании может "Наполи". Вот и сравните, что один (а правильнее говорить единственный) клуб от Азербайждана за 4 игры положил в копилку почти столько же, сколько наши гранды за 6 матчей.

Соседи снизу - не такая реальная угроза

Если мы закрепимся на 27 месте рейтинга, то сможем постоянно быть преследователями ассоциаций первой двадцатки. Тогда нам можно будет с облегчением смотреть назад, потому что там отрывы большие: уже упомянутая Словакия с одним клубом, как и Болгария, Исландия и Казахстан. Реальную угрозу представляет лишь Ирландия, но опять учитываем, что "Шемрок" и "Шелбурн" до сих пор не выигрывали в Лиге конференций. Замечательно еще и то, что достаточно будет провести еще один уверенный тур - и российская ассоциация не сможет нас обойти, даже несмотря на 4.33 балла, которые УЕФА выдает им автоматически каждый год. Поэтому понижение ниже 28 места нам не светит даже в случае больших поражений, но лучше не надо.

Могут ли украинские клубы выиграть оставшиеся 6 матчей?

Впереди еще половина Лиги конференций. "Шахтер", который идет 10-м, имеет 6 очков. Команду Турана ждет "Шемрок", "Хамрун" и "Риека". Шансы горняков на первую восьмерку небольшие, а вот плей-офф вполне возможен. "Динамо" с тремя баллами находится на 24-й строчке, победа над боснийцами подняла нас в комфортную зону, где уже можно выигрывать и забирать тот самый плей-офф. "Омония", "Фиорентина" и "Ноа" будут спорить с подопечными Шовковского за шансы продолжить выступления в Лиге конференций.

Горнякам будет сложно в лобовой игре с хорватами, которая будет влиять и на место в таблице, и на рейтинговые баллы. У киевлян особого внимания требует итальянский клуб, несмотря на то, что там теперь новый тренер. Желаемый прогноз таков, что каждый из грандов возьмет 6/9 очков за последние 3 тура ЛК. А дальше все будет зависеть от выступлений венгров, словенцев, азербайджанцев и других ассоциаций.

Где наш максимальный максимум?

21-е место рейтинга, там сейчас обитает Хорватия (24.6). Далее идет недосягаемый Израиль, который выше нас на 6 баллов. Даже это место будет фантастикой, а чтобы стать выше 20-го, надо чтобы все наши соперники из стран выше получили технические поражения и дисквалификации из еврокубков. Все эти планы и расчеты работают до выхода из группы, потому что там начисляют дополнительные очки. Но до зимы заглядывать так далеко не стоит. Лига чемпионов будет нам доступна как и в 2024-м, больше через Путь чемпионов, чем через рейтинговые списки, потому что это требует подъема до 10-го места. Поэтому с выходом из группы мы должны посягнуть на 18-ю строчку. Такой сложный и далекий путь может стать триумфом, потому что вернет нас ближе к элитной группе.

Импульс третьей игровой недели зажег большое пламя надежды для украинских болельщиков. Уверенные победы "Динамо" и "Шахтера" вернули нас не только в борьбу за плей-офф, но и за таблицу коэффициентов. Мы обязательно взглянем на нее еще раз через несколько недель, чтобы оценить, чего достигли гранды после матчей сборных.