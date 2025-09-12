'Почему проиграл старому Кличко?' Промоутера из РФ подняли на смех после слов о том, что Поветкин нокаутировал бы Усика

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов стал объектом насмешек со стороны болельщиков после того, как выразил уверенность в победе Александра Поветкина в его лучшей форме над Александром Усиком. Представитель РФ объяснил это тем, что у Русского Витязя "потенциал был выше", чем еще больше порадовал фанатов.

Видео дня

"Если бы не подковерные игры, когда против него боролись всем миром, обвиняли его в том, чего нет, якобы обнаружили допинг, а еще история с мельдонием, то Александр реализовал бы себя и уверенно занимал бы место номер "один" в истории бокса. У Поветкина потенциал был выше, чем у Александра Усика. На пике россиянин победил бы украинца нокаутом", – сказал Хрюнов.

Читатели портала Sports.ru едко отреагировали на это анекдотичное высказывание промоутера. Они напомнили, что в свое время Поветкин в пиковой форме добыл спорную победу над немцем Марко Хуком.

"Поветкин очень хороший боксер, но до Усика ему, как до звезды", "Где был его пик? Когда он полутяжу Марко Хуку проигрывал?", "Поветкин на пике провел очень сложный бой с полутяжем Марко Хуком, где спорно победил. Усик того же Хука деклассировал. Хрюнов просто бредит", Тогда почему он проиграл старому Кличко?", "Поветкин от Джошуа сваливал через канаты, чтобы больше не получать", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик раскритиковал идею многих политиков о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки России ради завершения войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!