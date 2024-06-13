Группа С на Евро-2024: календарь, расписание трансляций, таблица, результаты

Вице-чемпионы Европы англичане попали в группу С континентального первенстве 2024 года, которое принимает Германия. Подопечные тренера Гарета Саутгейта без проблем преодолели квалификационный раунд, выиграв шесть матчей из восьми с общим счетом 22:4.

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Соперниками родоначальников футбола на турнире в Германии, где они считаются главными фаворитами на победу, стали сборные Словении, Сербии и Дании. Именно последнюю англичане с грандиозным скандалом переиграли в полуфинале Евро-2020.

Матчи квартета можно будет увидеть на видеоплатформе Megogo и региональных каналах "Суспильного".

КАЛЕНДАРЬ ГРУППЫ С НА ЕВРО-2024

1-й тур

16 июня, 19:00. Словения – Дания. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

16 июня, 22:00. Сербия – Англия. Трансляция: MEGOGO

2-й тур

20 июня, 16:00. Словения – Сербия. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

20 июня. 19:00. Дания – Англия. Трансляция: MEGOGO

3-й тур

25 июня, 22:00. Англия – Словения. Трансляция: MEGOGO

25 июня, 22:00. Дания – Сербия. Трансляция: MEGOGO

Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф. Сборная, которая займет третье место сможет попасть в игры на вылет, если станет одной из четырех лучших команд среди ставших третьими в своих квартетах.

ТАБЛИЦА ГРУППЫ С НА ЕВРО-2024

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