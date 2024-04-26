Гангрена, тромбы в сердце и аорте. Узелков, неделю проведший в реанимации, сообщил первые положительные новости

Известный украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков, который перенес несколько тяжелых операций, выписывается из больницы. Проблемы с тромбами в сердце и аорте – позади. Эксчемпион, у которого тоже диагностировали гангрену ноги, чувствует себя хорошо.

"Вот и сдаю последний анализ перед выпиской. Прошло три недели. Первый был постоянно под наркозом. Сделано несколько операций, неделю в реанимации. Затем палата. И осознание, понимание и возвращение памяти – где я", – написал Узелков на своей Instagram -странице.

В посте бывший чемпион поблагодарил всех, кто был с ним в тяжелое время.

"Спасибо любимому человеку, который был рядом. Именно в то время, когда мне нужна была помощь. Она меня вернула в этот мир. Отдельная благодарность врачам, вернувшим меня почти с того света", – подчеркнул боксер.

Свое сообщение Узелков закончил оптимистичными словами: "Сердце бьется, жизнь продолжается. Слава Украине. Мы несокрушимые".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что 44-летнему Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. Его коллега, известный украинский боксер Вячеслав Сенченко, инициировал сбор средств для операции для товарища.

В феврале 2024 года Вячеславу уже проводили хирургическое вмешательство в одной из столичных больниц. Тогда он отметил, что его спортивная карьера завершится в стенах больницы, на фоне которой боксер сделал селфи.

Напомним, 12 апреля 2014 года Узелков провел последний в карьере бой, проиграв сербу Геарду Аетовичу. Он является экс-чемпионом WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе. За свою спортивную карьеру Узелков провел 34 боя, из которых 30 выиграл, а также 19 раз побеждал досрочно.

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