"Гражданство у меня одно": предатель Тимощук впервые ответил на вопрос о работе на ФСБ России

Помощник главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Анатолий Тимощука отверг обвинения в работе на российские спецслужбы и попытках получить румынского гражданство. Предатель Украины, который продолжает работать на оккупантов, назвал все слухи "бредовыми фейками".

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Об этом Тимощук заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Уроженец Луцка, который отвернулся от родной страны после начала полномасштабной войны РФ против Украины, добавил, что у него "гражданство только одно", не уточнив какое.

"Комментировать бредовые фейки не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Знаю, кто их распространяет. Стараюсь их не смотреть и не читать, но иногда они до меня доходят. А гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское", – сказал Тимощук.

О том, что тренер "Зенита" пытается получить паспорт гражданина Румынии, стало известно в мае 2023 года. Тимощук якобы подал в миграционную службу страны пакет документов, в котором пытается доказать, что его бабушка родилась в 1929 году на территории Румынии.

Экс-футболист таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). До этого в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо жестко высказался в адрес предателя Украины Анатолия Тимощука.

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