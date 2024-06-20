'Голодные собаки'. Тренер сборной Украины рассказал, что сделает с футболистами перед игрой со Словакией на Евро-2024

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов признался, что на второй матч чемпионата Европы по футболу против Словакии тренерский штаб будет особо настраивать украинских футболистов. Рустам Махмудкулович выразил уверенность, что ситуация, которая сложилась с результатом первого матча уже не повторится.

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"Я не буду просить прощения, потому что каждая команда может ошибиться, каждый человек может ошибиться. Думаю, что вместо того, чтобы извиняться, лучше скажу, что мы, тренерский штаб, будем настраивать так, чтобы на поле вышли 11 голодных собак", – сказал Худжамов в интервью Youtube-каналу УАФ.

Также Худжамов выразил благодарность болельщиков, которые были на стадионе и не только.

"Которые за нас переживали везде – в окопах, блиндажах, воинских частях, просто дома перед телевизорами. Хочу поблагодарить за то, что мы можем здесь быть, сидеть спокойно разговаривать под светом софитов и доносить свои мысли до зрителей", – подытожил тренер.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.

Поединок 2-го тура против Словакии Украина начнет в 16:00. Уже известны телеканалы, которые покажут эту встречу.

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