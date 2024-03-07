Голкипер сборной Украины вывел 'Реал' в четвертьфинал Лиги чемпионов. Видео

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин провел великолепный ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого РБ "Лейпциг". 25-летний футболист сборной Украины отбил 4 удара в створ его ворот. Поединок завершился со счетом 1:1, что с учетом победы в первой игре (1:0) позволило испанцам выйти в четвертьфинал.

Уже на 9-й минуте Лунин не позволил Беньямину Шешко обыграть себя в один в один. Рефери позже зафиксировал офсайд у игрока сборной Словении, но сейв украинца от этого не стали менее красивым.

Гости продолжали доминировать, в общей сложности сделав за поединок 19 ударов в сторону ворот Андрей.

Особенно эффектный сейв наш соотечественник совершил на 41-й минуте, когда Симонс на технику пробил с левого угла штрафной, а украинский вратарь кулаком отбил мяч.

На 48-й минуте Андрей опрометчиво вышел из ворот и его проскочил Апендо, но украинский футболист успел вернуться и забрал мяч.

Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 пройдет 15 марта в Ньоне. Начало церемонии в 13:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад матч в чемпионате Испании между "Валенсией" и "Реалом" завершился грандиозным скандалом с удалением и толкотней. Участвовал и Андрей Лунин.

Ранее сообщалось, что Лунина хочет купить английский "Ньюкасл". Четырехкратный чемпион АПЛ в нашем соотечественнике нашли замену своему основному голкиперу Нику Поупу, который получил травму и выбыл на пять месяцев.

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