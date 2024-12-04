Голкипер сборной Украины, который остался в Европе, неожиданно завершил карьеру в 20 лет, решив больше не связывать свою жизнь с хоккеем

Вратарь молодежной сборной Украины по хоккею Глеб Арцатбанов решил завершить игровую карьеру в 20 лет, сообщает Sport.ua. Глеб выступал за молодежную команду пражской "Спарты", с которой в 2023 году стал чемпионом Чехии. В том же году он мог попасть на драфт НХЛ, но его кандидатура не привлекла внимание клубов лиги.

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После этого украинец перешел в канадский клуб BCHL "Элберни Валлей", где закрепиться ему не удалось. Летом Арцатбанов получил предложение продолжить карьеру в США, однако решил уйти из хоккея.

Глеб был 3-м вратарем в составе сборной Украины на чемпионате мира-2024 по хоккею, где команда завоевала выход в дивизион 1А, а также выступал за молодежную сборную.

Сейчас бывший спортсмен проживает в Европе.

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