Голкипер 'Динамо' установил исторический рекорд

Вячеслав Суркис стал первым футболистом в истории Украины, кто провел 100 официальных матчей на клубном уровне в категории U-19. Юбилейной для голкипера стала игра против "Атлетико", после которой он достиг знаковой отметки, выступая за "Зарю" и "Динамо".

Видео дня

Как сообщает пресс-служба УПЛ, на счету 19-летнего сына Григория Суркиса 90 матчей в Национальной лиге U-19 и 10 поединков в Юношеской лиге УЕФА. Таким образом, вратарь киевского клуба единолично возглавил рейтинг игроков с наибольшим количеством игр в этих турнирах и стал первым, кому удалось покорить рубеж в 100 матчей на клубном уровне U-19.

Уже весной к этому достижению могут приблизиться сразу несколько футболистов: Святослав Матяш из "Кривбасса", Кирилл Осипенко из "Динамо" и Виктор Цуканов из "Шахтера", у которых сейчас по 96 сыгранных встреч.

Всего за время существования Национальной лиги U-19 в соревнованиях приняли участие 3857 футболистов из 40 клубов, а с 2013 года, когда украинские команды начали выступать в Юношеской лиге УЕФА, страну на международной арене представляли 285 игроков в составах "Шахтера", "Динамо" и "Руха". Статистика приведена по состоянию на 5 февраля 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 февраля футболисты киевского "Динамо" завершили свои выступления в Юношеской лиге УЕФА, проиграв в матче 1/16 финала турнира мадридскому "Атлетико". Подопечные тренера Павла Чередниченко в номинально домашней игре, которая проходила в турецкой Анталье, с треском уступили испанцам – 2:6.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!