'Динамо' проиграло 2:6 и вылетело из Лиги УЕФА U-19

Футболисты киевского "Динамо" завершили свои выступления в Юношеской лиге УЕФА, проиграв в матче 1/16 финала турнира мадридскому "Атлетико". Подопечные тренера Павла Чередниченко в номинально домашней игре, которая проходила в турецкой Анталье, с треском уступили испанцам – 2:6.

"Матрасники" уже в первом тайме дважды поразили ворота Вячеслава Суркиса. Вскоре после перерыва динамовцам удалось сократить отставание в счете благодаря голу полузащитника Богдана Редушко, который благодаря индивидуальному мастерству обыграл соперников и точно пробил в нижний угол.

Однако практически тут же "Атлетико" восстановил преимущество в два мяча, а после этого мадридцы провели невероятно ударный отрезок. В течение десяти минут "матрасники" организовали три гола, доведя счет до неприличного.

Украинцам на последней минуте удалось провести еще один мяч престижа. Все тот же Редушко классно пробил со штрафного, подведя итог под провальным для "бело-синих" матча.

Таким образом, "Динамо" завершило выступления в Юношеской лиге УЕФА. Представителей Украины в турнире больше не осталось.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" в середине января объявило о подписании контракта с футболистом сборной Украины.

