"Глупая травма": в "Тоттенхэме" вынесли вердикт Мудрику

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби назвал глупой и нелепой травму украинского новичка команды Михаила Мудрика, из-за которой тот пропустит минимум четыре недели. Наш соотечественник получил повреждение после первого же официального матча за новый клуб после 20-месячной дисквалификации.

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Об этом Де Дзерби заявил на пресс-конференции перед игрой с "Эвертоном" в чемпионате Англии, информирует портал football.london. По словам итальянского специалиста, в клубе были готовы, что возвращение Мудрика в футбол будет связано с определенными трудностями.

"Это глупая травма. Нам нужно, чтобы он поскорее вернулся, ведь он уже настрадался, к тому же он важный для нас игрок. Это нормальный процесс после столь длительного перерыва. Он играл без жестких стыков и резких движений, но почувствовал боль в лодыжке, через два дня он прошел медобследование и мы узнали, в чем проблема. Травма нелепая, но мы-то не глупые. Когда мы подписывали Мудрика, мы же понимали, что ему будет трудно сразу же вернуться в строй и играть на привычном уровне", – сказал наставник "шпор".

Напомним, Мудрик перешел в "Тоттенхэм" на правах аренды до конца нынешнего сезона из "Челси" и уже успел сыграть несколько минут за новую команду.

Как сообщал OBOZ.UA, были раскрыты финансовые детали трансфера Михаила Мудрика в лондонский "Тоттенхэи".

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