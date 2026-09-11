Нардепа Юрченко приговорили к 9 годам лишения свободы: все его имущество конфискуют

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 11 сентября вынес приговор народному депутату Украины IX созыва Александру Юрченко из "Слуги народа". Его осудили на 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Юрченко признали виновным в вымогательстве $13 тыс взятки за внесение предложений в законопроект "Об управлении отходами", а также $200 тыс. для подкупа членов комитета за голосование за внесенное им предложение.

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Приговор вынесла коллегия судей ВАКС в составе Оксаны Олейник, Екатерины Сикоры и Веры Михайленко. О решении суда сообщили в Transparency International Ukraine, а также ЦПК. Приговор еще не является окончательным: сторона защиты имеет право обжаловать его в апелляции.

Дело находилось на рассмотрении суда с 2021 года. В 2024-м из-за замены одного из судей коллегии рассмотрение пришлось начать сначала. Летом 2026 года возник риск повторного начала слушаний из-за возможного изменения состава коллегии, однако судьи успели завершить рассмотрение.

В чем обвиняли Юрченко

Юрченко, по данным следствия, использовал свой статус народного депутата для договоренностей относительно законодательных изменений, которые должны были способствовать интересам иностранной компании. Ему инкриминировали получение неправомерной выгоды и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды другим народным депутатам – членам соответствующего комитета.

Летом 2020 года НАБУ получило информацию об организованной группе, участники которой получают неправомерную выгоду за использование депутатских полномочий. В рамках расследования НАБУ разработало спецоперацию по разоблачению группы и внедрению в ее состав детектива "под прикрытием".

Во время спецоперации детектив "под прикрытием" выполнял роль представителя иностранной компании. Познакомившись с одним из участников группировки, детектив сообщил ему, что условием инвестирования в Украину является принятие ряда законов о предоставлении предприятиям, занимающимся утилизацией мусора, "зеленого тарифа" на продажу электроэнергии и иного нормативного регулирования их деятельности.

По данным следствия, после этого фигурант познакомил детектива с Юрченко. Во время последующих встреч депутат просил передать ему через посредника сумму $13 тыс. за внесение предложений в законопроект "Об управлении отходами", а впоследствии еще $200 тыс. для подкупа членов соответствующего парламентского комитета.

В августе агент под прикрытиемпередал $13 тыс. за внесение предложений через посредника. 26-27 августа соучастники планировалиполучить сумму $200 тыс., в том числе для подкупа парламентариев. Однако НАБУ было вынуждено прекратить операцию под прикрытием, поскольку фигурантов проинформировали о документировании их деятельности, и те изменили средства связи.

Все аудиовидеозаписи, полученные в ходе проведенных следственных действий в отношении Юрченко и его сообщника, не содержат признаков монтажа или подделки, апроизнесенные на этих видеозаписях высказывания принадлежат именно им. Помощнику Юрченко НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 сентября 2020 года, а самому нардепу – 17 сентября 2020 года.

Какое имущество задекларировал Юрченко

В своей последней годовой декларации за 2025 год, поданной в марте 2026 года, Александр Юрченко уверяет, что единолично не владеет ни недвижимостью, ни автомобилями. Всего в документе Юрченко указал две квартиры в Киеве.

Первая площадью 62,4 кв. м находится в общей совместной собственности Юрченко и еще двух лиц. Вторая квартира площадью 70,6 кв. м приобретена в 2020 году и принадлежит другому лицу, тогда как Юрченко задекларировал право безвозмездного пользования ею.

Также в декларации указаны три автомобиля. Юрченко бесплатно пользуется Ssang Yong Kyron 2008 года выпуска и Ford F-150 2018 года – оба автомобиля принадлежат другому лицу. Еще один автомобиль, Chevrolet Tahoe 2014 года, он арендует.

Кроме того, депутат задекларировал $50 тыс. наличными. Среди банковских учреждений, в которых у него есть счета, указаны ПриватБанк и Универсал Банк. За 2025 год зарплата Юрченко в аппарате Верховной Рады составила 708 858 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, Юрченко – не первый действующий депутат Рады IX созыва, который получает реальный судебный приговор. Например, ранее нардепу Гунько дали четыре года тюрьмы. Также к двум годам была приговорена депутат Людмила Марченко.

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