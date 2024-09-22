Главный конкурент Лунина в 'Реале' опозорился в матче и установил исторический антирекорд. Видео

Бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа допустил позорный ляп в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола". Главный конкурент вратаря сборной Украины Андрея Лунина за место в стартовом составе отметился автоголом.

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На 54-й минуте после прострела Жофре Каррераса Куртуа попытался отбить удар ногами, но вместо этого срезал мяч в свои ворота.

Как сообщает статистический портал Opta, 34-летний бельгиец стал первым голкипером "Реала" в XXI веке, который отметился автоголом.

Отметим, что этот пропущенный мяч никак не сказался на итоговом результате. Спустя четыре минуты защитник "сливочных" Даниэль Карвахаль сравнял счет. На 75-й минуте бразилец Родриго вывел хозяев вперед. На 78-й минуте вингер Винисиус Жуниор забил третий мяч в ворота "Эспаньола". На 90-й минуте "Реал" получил право на 11-метровый удар, который реализовал Килиан Мбаппе.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 сентября Лунин и "Реал" подписали новый контракт на ближайшие четыре сезона (до июня 2028 года).

25-летний уроженец Краснограда теперь будет зарабатывать в Испании 4,5 миллиона евро в год, что на 2 млн евро больше, чем он имел до этого.

Несмотря на это Лунин все равно будет получать в два раза меньше чем получает Куртуа. Ставка бельгийца – 9 миллионов евро в год.

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