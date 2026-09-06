Главный герой. Полный стадион в Италии устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его фамилию. Видео
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Нападающий итальянской "Болоньи" Артем Довбик стал одним из главных героев домашнего матча против "Сассуоло" в третьем туре Серии А. После финального свистка трибуны стадиона "Ренато Далль'Ара" аплодировали форварду сборной Украины и скандировали его фамилию.
Сразу после забитого мяча украинец эмоционально отпраздновал успех, сняв футболку, за что получил желтую карточку. После матча болельщики долго не отпускали форварда, устроив ему овации.
29-летний нападающий начал встречу в запасе и появился на поле на 66-й минуте при счете 1:2. К тому моменту хозяева уступали после голов Джоша Дойга и Василие Аджича, а единственный мяч "Болоньи" забил Роберто Пикколи.
Спасителем команды Довбик стал уже в компенсированное время. На 90+1-й минуте после удара игрока хозяев голкипер "Сассуоло" Ариянет Мурич отбил мяч перед собой, а украинец первым оказался на добивании и отправил его в нижний угол ворот.
Этот гол стал для Довбика дебютным в составе "Болоньи" и позволил команде избежать третьего поражения подряд. Встреча завершилась со счетом 2:2, а клуб набрал первое очко в нынешнем чемпионате Италии.
Как сообщал OBOZ.UA, Довбик перешёл в "Болонью" 30 июля. Трансфер оформлен на правах сезонной аренды из римской "Ромы" до конца сезона-2026/27.
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