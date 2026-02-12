Главного тренера сборной Финляндии с позором выгнали с Олимпиады-2026. Названа причина

Сборная Финляндии по прыжкам с трамплина осталась без главного тренера прямо по ходу Олимпиады-2026 в Италии. Игорь Медвед был отправлен домой решением Олимпийского комитета страны из-за нарушения внутренних правил команды.

Официально финская сторона сообщила, что речь идет о проблемах, связанных с употреблением алкоголя. По словам руководителя элитного спорта Олимпийского комитета Финляндии Янне Хяннинена, инцидент расценен как серьезное нарушение командных норм.

"Медвед сегодня отправился домой. Речь идет о вопросах, связанных с употреблением алкоголя. Мы очень серьезно относимся к нарушениям правил команды и оперативно отреагировали на ситуацию", – говорится в заявлении Хяннинена.

Исполнительный директор Федерации лыжного спорта Финляндии Марлеена Валтасола уточнила, что алкоголь был употреблен с нарушением установленных правил сборной. По ее словам, после Игр будет дана дополнительная оценка ситуации и принято решение о дальнейшей судьбе специалиста.

Сам Медвед принес публичные извинения и признал свою вину.

"Я совершил ошибку и мне очень жаль. Хочу попросить прощения у всей финской команды, спортсменов и болельщиков. Желаю команде спокойствия и возможности сосредоточиться на Олимпиаде", – заявил тренер.

44-летний словенский специалист возглавил сборную Финляндии в июне 2024 года. На Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо он уже успел привести команду к шестому месту в смешанных соревнованиях, однако продолжить работу на турнире не сможет.

До конца Олимпиады обязанности главного тренера будет исполнять Лассе Мойланен. В финской федерации подчеркнули, что тренерский штаб остается укомплектованным, а приоритетом является сохранение концентрации и спокойствия спортсменов перед оставшимися стартами.

