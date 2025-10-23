Гимнастку, победившую на выборах в 'Единую Россию', посчитали нейтральной и допустили на чемпионат мира, который она выиграла

Нейтральная спортсменка с российским паспортом Ангелина Мельникова, которая представляет подконтрольный Министерству обороны РФ клуб ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии), стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. Турнир проходит в Джакарте, где 25-летняя россиянка, выступающая без флага, сумела обойти соперниц из США и Китая.

В финале личного многоборья она набрала 55,066 балла, опередив Лиен Вонг (54,966) и Чжан Циньин (54,633).

Мельникова в марте 2025 года получила "нейтральный" статус, позволяющий ей вернуться к выступлениям на международных соревнованиях.

В конце апреля российская гимнастка участвовала во внутреннем отборе кандидатов партии "Единая Россия", где по итогам голосования уверенно заняла первое место, набрав более тысячи голосов поддержки. Спортсменку должны были выдвинуть кандидатом на выборы в городскую думу Воронежа.

Однако в июле Мельникова официально отказалась от участия в избирательной кампании. По её словам, совмещать спортивную подготовку с политической деятельностью оказалось невозможно.

Украина обращалась с требованием к Международной федерации гимнастики (FIG) лишить победительницу ОИ из РФ "нейтрального статуса", однако это ни к чему не привело.

