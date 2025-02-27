Где смотреть 'Ворскла' – 'Динамо': расписание трансляций матча УПЛ

Киевское "Динамо" в последний день зимы в пятницу, 28 февраля, проведет матч 19-го тура розыгрыша украинской Премьер-лиги. Подопечные Александра Шовковского в номинально выездной игре встретятся с полтавской "Ворсклой".

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Поединок принимает поле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского в столице Украины. Стартовый свисток арбитра Алексея Деревинского прозвучит в 15:30.

Любители футбола смогут увидеть противостояние благодаря трансляции на телеканале УПЛ ТВ. Прямой эфир из Киева будет доступен на видеосервисе Megogo, "Киевстар ТВ", платформе Volia TV и приложении Setanta Sports.

В турнирной таблице чемпионата команды разделяют 30 очков. "Динамо" лидирует, набрав 46 пунктов, а полтавчане расположились в зоне борьбы за выживание в элитном дивизионе.

В первом круге киевляне добыли уверенную победу 3:1. Также команды встречались в 1/8 финала Кубка Украины. Тогда в Полтаве "бело-синие" вырвали победу в овертайме – 2:1.

В последний раз отобрать очки у фаворита "Ворскла" сумела в октябре 2022 года, когда соперники разошлись миром 1:1.

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" уверенно обыграло львовские "Карпаты" в первом матче 2025 года в чемпионате Украины.

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